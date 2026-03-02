A- A+

HOMEM CAI NO CAPIBARIBE "Estava sendo arrastado pela correnteza", diz testemunha sobre homem que caiu no Rio Capibaribe Relato é do personal Flávio Falcone, que estava correndo com um grupo de corrida, próximo ao local, quando viu o homem se afogando

O homem que caiu de caiaque no Rio Capibaribe, na altura da Ponte da Torre, no Recife, na manhã desta segunda-feira (2), teria sido arrastado pela correnteza.

O relato é do personal Flávio Falcone, que estava correndo com um grupo de corrida, próximo ao local, quando viu o homem se afogando e notou que havia algo preso na perna dele.

“Tinha algo enganchado ou era como se ele estivesse tendo uma câimbra, porque ele não conseguia sair muito do lugar. Estava sendo arrastado pela correnteza. Um outro rapaz encostou com um caiaque. Acredito que estavam treinando remo juntos. Esse outro homem ficou dando o remo para ele tentar se salvar. Eu pensei que conseguiria”, explicou.

Já chegando ao Parque das Graças, Falcone presenciou quando o segundo homem gritou, já dentro do rio, após ter pulado do outro caiaque. Ele estava procurando pelo homem que estaria se afogando.

“Mas aí ele já não conseguiu mais achar. Parecia que ele já tinha se afundado. Depois de um tempo, foi chegando um helicóptero e o Corpo de Bombeiros. Foi tudo muito rápido”, complementou.

Agentes do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar as buscas. A corporação foi acionada por volta das 6h. Foram enviadas quatro viaturas, sendo elas de mergulho, salvamento aquático, resgate e comando operacional — com apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem, identificado como César, teria se desequilibrado no caiaque e tentado segurar numa árvore, mas não conseguiu e submergiu.

Agora o trabalho de buscas está concentrado agora na altura do Departamento de Remo do Sport Club do Recife.

