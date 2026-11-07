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Educação Esteja preparado para o Enem 2026: saiba o que priorizar Professores das quatro áreas do conhecimento, além da redação, dão dicas essenciais para fazer uma boa prova. Confira os assuntos mais importantes e as orientações sobre o que levar no dia do exame

O Exame Nacional do Ensino Médio 2026, que terá início neste domingo, tem nesta edição mais de 5 milhões de inscritos em busca de uma vaga no ensino superior em 2027. No primeiro dia de provas, os candidatos encaram a redação, além de 45 questões de Linguagens e outras 45 de Ciências Humanas.

Redação

Um dos principais pontos de expectativa dos estudantes, a redação deve ser produzida dentro da estrutura de um texto dissertativo-argumentativo, com parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão escritos em até 30 linhas.

Profissional com mais de 30 anos de experiência na área, a professora Fernanda Bérgamo aponta que o candidato deve, após a leitura do tema geral, apresentar duas teses ainda na introdução. Em seguida, o ideal é o estudante utilizar dois parágrafos para desenvolver as teses, sendo um para cada.

Por fim, será necessário apresentar a solução para ambas as teses na conclusão, sempre buscando responder as perguntas das propostas de intervenção: agente, ação, meio, objetivo e detalhamento.

Fernanda Bérgamo aponta que o candidato deve apresentar duas teses ainda na introdução da redação - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“O gênero dissertativo-argumentativo pede domínio sobre o tema, exposição de informações para defender o ponto de vista, mas de uma forma impessoal. Isso deve ser feito em pelo menos quatro parágrafos (introdução, desenvolvimento de duas teses e uma conclusão)”, relembrou Fernanda Bérgamo.

Vale relembrar que os avaliadores do Enem dividem a nota em cinco competências: domínio da norma padrão; compreensão do tema e atendimento ao tipo textual; seleção e organização de informações e argumentos em defesa de um ponto de vista; coesão textual; e elaboração de proposta de intervenção.

Linguagens

No caderno de Linguagens - composto por língua portuguesa, literatura e língua estrangeira -, “as questões são marcadas através do conhecimento dos gêneros textuais”, definiu a professora Eduarda Pereira, ressaltando que essa característica exige domínio por parte do aluno sobre as diversas características apresentadas gêneros discursivos distintos.

Como principal dica para encarar os textos que estarão presentes no exame, a professora aponta para a necessidade do entendimento do enunciado para só assim partir para leitura. “Ler o enunciado da questão antes de ler o texto é uma coisa que vai facilitar na resolução da questão. Isso se dá porque o aluno já poderá partir para o texto com o olhar direcionado para aquilo que o exercício está pedindo”, observou.

Humanas

Um aspecto que sempre é destacado na prova do Enem é o caráter interdisciplinar. Na área do conhecimento das Ciências Humanas, talvez isso seja ainda mais latente, com temas de história, geografia, filosofia e sociologia quase sempre interligados.

O professor de geografia do Colégio Visão e da rede estadual de ensino, Carlos Pamila, instrui os candidatos a resolver primeiro as questões com a presença de mapas, imagens e gráficos, porque muitas das respostas estarão nestes conteúdos, facilitando a resolução. Além disso, o educador aposta na presença de assuntos relacionados às mudanças climáticas como uma grande tendência para 2026.

Carlos Pamila, professor de geografia, aposta na presença de assuntos relacionados às mudança climáticas - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Tudo que vem acontecendo no planeta referente às mudanças climáticas, superaquecimento, cataclismos em várias partes do mundo, eu acredito que deva ter entre duas a três questões que vão levar à reflexão sobre os impactos ambientais de ordem local, regional e global”, ponderou o professor Carlos Pamila.

Por sua vez, o professor de história dos colégios Visão e Madre de Deus, Wendell Costa, ressalta a importância de fazer uma leitura crítica ao longo das questões, principalmente das fontes (documentos históricos, charges, letras de música, etc.) apresentadas pela prova, sempre buscando fazer relação entre as temáticas e a realidade atual.

Para o historiador, é importante fazer uma leitura dinâmica de toda a prova logo de partida para entender qual perfil será apresentado pela banca. “Ao longo dos últimos anos, o Enem tem sinalizado muito para um modelo temático, dessa forma, o tema da redação tem pautado também as questões que aparecem no corpo da prova”, destacou o professor Wendell Costa.

Wendell Costa diz que é importante fazer uma leitura dinâmica da prova para entender qual perfil será apresentado pela banca - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Matemática

Com provas de matemática e Ciências da Natureza, o segundo dia do Enem costuma causar ansiedade nos estudantes. Com 45 questões em cada caderno, os estudantes devem responder os itens durante o período de cinco horas, sendo 30 minutos a menos do que o primeiro dia.

Para o professor de matemática Geraldo Silveira, os assuntos mais cobrados devem ser matemática básica, razão e proporção, interpretação de gráficos e tabelas, regra de três, análise combinatória, geometria, funções, probabilidade, juros e estatística.

Para ele, o foco do certame continuará sendo testar as competências e habilidades previstas na Matriz de Referência do Enem. “Acredito que seja uma prova no padrão do que vem caindo e que vem sendo exigido, que o aluno tenha certas competências e habilidades para fazer todas as questões que estão sendo propostas”, comentou Geraldo.

Para a reta final de estudos, o professor aconselha que o aluno tente resolver questões, fazer simulados e revisões do que foi aprendido durante o ano.

"O conselho é realmente que você busque resolver simulados, resolver problemas anteriores para estar com um banco de questões, tentar fazer muitas questões para essa reta final, e a parte teórica em cima de cada questão que vocês vão fazendo, você vai revendo. É mais saudável que você trabalhe com questões, e dentro de cada questão você vai aprimorando e relembrando as teorias, orienta Geraldo.

Se na hora da prova o estudante tiver um branco, o conselho é pular para a próxima questão, ler com calma e seguir a estratégia que já vem sendo usada na preparação.

“A prova de matemática é extremamente resolvível, porque você vai trabalhar com problemas do dia a dia. Então, na hora da prova, deu um branco, não lembrei de tal coisa, tenta reler a questão e buscar o raciocínio. Se não conseguir, pula, faz outra questão, depois você volta naquela que esqueceu, retoma e continua a prova”, explicou.

Começar pela prova que tem mais facilidade, identificar e responder as questões mais fáceis são outras estratégias que podem favorecer na hora do Enem, seguindo a Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Natureza

No caso de Ciências da Natureza, os conteúdos abordados estão divididos em biologia, física e química. Em biologia, o que deve cair mais é ecologia, citologia, genética, saúde pública e fisiologia humana. Alguns assuntos, como evolução e biotecnologia, também podem surpreender, segundo o professor Rodrigo Baraúna.

“A expectativa é que as questões apresentem modelagem de proficiência parecida, porém é importante alertar o aluno que podem vir conteúdos diferentes dos conteúdos tradicionais do Enem e temas um pouco diferentes daqueles que são naturalmente abordados. É importante ter esse cuidado de alertar o aluno para não ficar focado nos conteúdos que já caíram, e sim fazendo uma revisão conceitual mais abrangente.”

Nos assuntos de química, a previsão é que o aluno precise responder questões relacionadas à química orgânica, eletroquímica, forças intermoleculares, soluções e estequiometria, além de itens referentes ao meio ambiente.

Segundo Heron Andrade, que ensina química há 25 anos, os enunciados do Enem apresentam um padrão já bem estabelecido. “É uma prova que ela traz uma característica já bem estabelecida, os enunciados estão mais rápidos, objetivos e trazem um contexto necessitando a linha e o conhecimento por trás para poder responder”, disse.

Para Heron Andrade, professor de química, os enunciados do Enem apresentam um padrão já bem estabelecido - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Já em física, o cotidiano do aluno também deve ser contemplado com assuntos como eletrodinâmica, ondulatória, mecânica e termologia. Nos dias que antecedem o Enem, a dica dos professores é não mudar muito a rotina, manter a regularidade, tentar diminuir o ritmo e descansar a mente sem ficar estudando de véspera.

“É interessante que o aluno guarde momentos para também descansar um pouco, porque afinal de contas ele precisa chegar para a prova descansado, com a cabeça e o corpo tranquilo para que consiga desempenhar o máximo na prova”, falou o professor de física Caio Melo.

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