POLÍCIA Preso estelionatário que se passava por despachante do Detran e cobrava até R$ 4 mil por serviços De acordo com o delegado Igor Leite, criminoso mudava de endereço após fazer várias vítimas na região

Um estelionatário de 65 anos de idade foi preso em flagrante em ação da Delegacia de Afogados, na Zona Oeste do Recife. De acordo com a Polícia Civil, ele se passava por despachante do Detran-PE e praticava os golpes há cerca de cinco anos.

O delegado Igor Leite apresentou detalhes da prisão em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (21), no Recife. Ele afirmou que o golpista mudava de endereço sempre que fazia uma série de vítimas em um local.

"Segundo informação do próprio indivíduo, no momento da prisão, ele já vinha praticando esse delito há aproximadamente cinco anos, inclusive sobrevivendo da prática desse crime", explicou o delegado.

Entre os serviços prometidos pelo estelionatário, estavam alguns ilegais que sequer são oferecidos pelo Detran-PE, como a retirada de multa de veículos ou nomes de pessoas, transferências de veículos com restrições e emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a realização de prova prática ou teórica.

Pelos serviços, explica o delegado, ele cobrava entre R$ 800 e R$ 4 mil, sempre pedindo adiantamento de metade do valor.

"Ele chegava numa comunidade, alugava uma casa e aí passava a conquistar a confiança da população, dizia ser despachante do Detran ou ter um filho que trabalhava no Detran e a partir daí oferecia diversos serviços, serviços que você não consegue nem mesmo no Detran, alguns deles ilegais", completou Igor Leite.

No momento em que foi preso, o estelionatário ofereceu dinheiro a policiais para não ser autuado, o que configura o crime de corrupção ativa, pelo qual também foi autuado.

A polícia chegou ao golpista depois de diversas vítimas terem procurado a delegacia. O homem havia acabado se mudar de Areias, na Zona Oeste do Recife, para Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Com o homem, a polícia encontrou cerca de 30 documentos que subsidiaram a comprovação dos golpes praticados por ele.

Em audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante do estelionatário em prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na RMR.





