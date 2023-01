A- A+

Rio de Janeiro Estelionatários são presos após prejuízo de mais de R$ 100 mil a resort no RJ Em dois dias, grupo gastou cerca de R$ 40 mil em comidas e bebidas. Contas eram pagas com cartões clonados

Uma quadrilha foi presa em flagrante em um resort na Costa Verde do Rio pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Agentes da 165ª DP (Mangaratiba) prenderam, na sexta-feira, cinco integrantes do grupo acusados de usar cartões clonados para pagar a hospedagem, além de comida e bebida. Segundo a Polícia Civil, ao todo, o hotel teve um prejuízo de cerca de R$ 120 mil.

Foram presos Luã de Oliveira Guimarães, Ricardo Souza Costa, Tuany Silva Petersen, Alexandra Viana Abrahão e Camila Abrahão Cicarino da Rocha.

O grupo foi autuado em flagrante pela prática do crime. Os cinco estavam hospedados desde a última quinta-feira no resort, e causaram um prejuízo de R$ 40 mil em apenas dois dias. De acordo com o delegado titular da 165ª DP, Daniel Rosa, a quadrilha, no entanto, já havia dado um golpe no estabelecimento. Há menos de um mês, os criminosos se hospedaram neste mesmo hotel para o réveillon, quando R$ 80 mil foram gastos.

O estabelecimento soube do golpe dias depois, quando a empresa responsável pelo cartão entrou em contato para avisar que o verdadeiro dono da conta não reconhecia a compra. Nesta quinta-feira, porém, quando o grupo retornou, o resort acionou a polícia.

Segundo o delegado, o grupo também responderá pelos crimes praticados no réveillon.

