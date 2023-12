A- A+

Argentina Estética dos EUA: Milei fará discurso na escada do Congresso argentino durante posse como presidente Rito imita posses dos presidentes americanos, que fazem os discursos nos portões do Capitólio; logo do Gabinete da Presidência no estilo "Casa Branca" também mostra predileção do ultraliberal pelo país

A equipe que está atualmente ajustando os detalhes da cerimônia de posse de Javier Milei como presidente da Argentina, programada para o próximo domingo, planeja que o líder ultraliberal faça um discurso nos degraus do Congresso, imitando as cerimônias dos presidentes dos EUA, que o fazem nos portões do Capitólio.

A informação foi revelada por Hernán Lombardi, o deputado da Proposta Republicana (Pro) que está trabalhando em coordenação com Karina Milei — irmã do líder de A Liberdade Avança e futura secretária-geral da Presidência — na organização da transmissão dos eventos que Milei conduzirá dentro e fora do Congresso, e também na Casa Rosada. O deputado, que antes era macrista, isto é, apoiador do ex-presidente Mauricio Macri (2015 - 2019), é agora aliado dos ultraliberais.

— Está nos planos — confirmou Lombardi ao ser perguntado sobre o discurso que o ultraliberal fará nos degraus do Congresso, assim que for empossado como presidente da Nação pela Assembleia Legislativa. — Nos Estados Unidos, o presidente discursa no terraço do Capitólio, o que aqui seria o nosso parlamento

Em entrevista ao programa de rádio No Tan Aliados, na FM Milenium, o deputado justificou a decisão de fazer com que Milei discurse do lado de fora do Congresso, no estilo americano:

— De certa forma, é uma ratificação da divisão de poderes e da importância do sentido republicano — disse.

'Muitos desafios pela frente': em carta, Milei convida Lula para posse e fala em construção de laços

Lombardi, que foi visto em várias ocasiões no Hotel Libertador, usado por Milei como bunker político, disse que está "trabalhando com Karina Milei e sua equipe" com o objetivo de coordenar "a cerimônia de posse", descrita por ele como "muito importante", já que "ali são mostrados alguns indícios do que está por vir".

— Devemos lembrar que Cristina Kirchner não entregou os atributos de comando a Mauricio Macri em 2015 e, desde o primeiro dia, mostrou a posição de oposição fechada em que estaria — afirmou Lombardi, confirmando que a cerimônia de transferência do cargo presidencial tem "um valor simbólico muito alto".

A confirmação de que Milei planeja fazer um discurso nos degraus do Congresso, imitando os presidentes dos EUA quando tomam posse, é uma demonstração da predileção do chefe do partido A Liberdade Avança pela política americana. Outro indício é o logotipo do Gabinete do presidente eleito, que tem uma "estética da Casa Branca".

Milei esteve em Washington há alguns dias e ficou particularmente satisfeito por ter sido recebido na Casa Branca, apesar de ainda não ter sido formalmente empossado como presidente da Argentina, o que acontecerá no dia 10 de dezembro. O evento terminará com uma cerimônia na Casa Rosada, onde Alberto Fernández, ainda presidente, entregará os atributos do cargo.

— Evidentemente, eles sabem que o que fizeram em 2015 foi um grande erro e o presidente Fernández entende que deve entregar os atributos de comando. Depois de ter sido um presidente muito ruim para os argentinos, achamos que será positivo que a lei esteja sendo cumprida — disse Lombardi, que está trabalhando com Karina Milei nos detalhes dos eventos.

