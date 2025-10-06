A- A+

SAÚDE Estética pós-câncer ajuda mulheres a recuperar autoestima e retardar efeitos do envelhecimento Segundo a biomédica Maria Ribeiro, técnicas como bioestimuladores e fios de PDO auxiliam na regeneração da pele após o tratamento oncológico

Durante o tratamento contra o câncer, o corpo passa por intensas transformações metabólicas, hormonais e emocionais que deixam marcas visíveis na pele, como flacidez, rugas e perda de brilho.

Esses efeitos, explica a biomédica e doutora em Biotecnologia Maria Ribeiro, estão diretamente ligados ao estresse oxidativo, processo que provoca um desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes, comprometendo a regeneração celular.

"Os quimioterápicos e o estresse emocional crônico aumentam a produção de radicais livres, acelerando o envelhecimento celular. Com o fim do tratamento e a liberação médica, é possível reativar a capacidade de regeneração da pele com técnicas seguras e cientificamente embasadas", explica.

Entre as alternativas indicadas estão os bioestimuladores de colágeno, que promovem a formação de novas fibras de sustentação, e os fios de PDO, filamentos que oferecem efeito lifting enquanto estimulam a produção de colágeno natural.

O uso combinado dessas tecnologias proporciona resultados graduais e harmônicos, respeitando o estado fisiológico da paciente.

A especialista destaca que o cuidado estético após o câncer vai além da vaidade: é parte do processo de reabilitação emocional e física.

"Cuidar da aparência é também cuidar da saúde mental. E quando fazemos isso com base em evidências científicas, respeitando os limites do corpo, os resultados vão muito além do espelho", conclui.

