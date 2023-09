Esteticista búlgara e outros quatro são acusados de espionar para a Rússia, na Inglaterra

A- A+

Autoridades britânicas acusaram cinco búlgaros vivendo no Reino Unido de espionarem para Rússia, nesta quinta-feira. Orlin Roussev, de 45 anos, Bizer Dzhambazov, 41 anos, Katrin Ivanova, 31 anos, e Ivan Stoyanov, 31 anos, e Vanya Gaberova, de 29, seriam responsáveis por "conspirar para coletar informações destinadas a serem direta ou indiretamente úteis a um inimigo". O grupo teria atuado entre 2020 e 2023.

A mais nova das supostas espiãs é Vanya Gaberova. A búlgara é uma esteticista premiada no Reino Unido e Rússia e dona de uma salão de beleza em Acton, no norte de Londres, segundo o jornal The Telegraph. Ao veículo britânico, moradores da região relataram choque ao descobrirem as acusações contra a mulher, que se diz "especialista em cílios".

— Ela era muito tímida, discreta. Eu não pensaria que ela fosse uma espiã, mas se fosse, era uma boa espiã. Eu a conhecia há dois ou três anos e nunca esperei isso — disse Thiago Nogueria, gerente de um restaurante português em Acton, ao The Telegraph.

De acordo com a BBC, os cinco trabalhariam para uma célula de espionagem russa, atuando na vigilância de alvos. O grupo foi descoberto após uma investigação do Comando de Contra Terrorismo da Polícia Metropolitana de Londres

Orlin Roussev, apontado como uma das lideranças do grupo tem um histórico de negócios na Rússia e mora no Reino Unido desde 2009. De acordo com a BBC, ele é dono de um empresa de "inteligência de sinais", que envolve a interceptação de comunicações ou sinais eletrônicos. Bizer Dzhambazov atuava como motorista de hospitais. Já Katrin Ivanova afirmava ser assistente de laborátorio em uma empresa privada de saúde.

