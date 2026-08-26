Qua, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NORDESTE

Estiagem: Defesa Civil reconhece emergência em cidades do Nordeste

Portaria cita sete municípios dos estados de Alagoas, Bahia e Paraíba

Reportar Erro
Defesa Civil reconhece emergência em cidades do NordesteDefesa Civil reconhece emergência em cidades do Nordeste - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Sete cidades nos estados de Alagoas, Bahia e Paraíba tiveram situação de emergência reconhecida devido ao período de estiagem. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil publicou portaria com a medida nesta quarta-feira (26). 

Os municípios tiveram situação de emergência reconhecida, de acordo com os registros apresentados nos Formulários de Informações do Desastre (Fide), apresentados neste mês de agosto, e nos decretos municipais que fundamentaram os pedidos de reconhecimento.

Leia também

• Panamá e El Salvador declaram estado de emergência devido ao intenso fenômeno El Niño

• Pará declara situação de alerta climático e ambiental por causa da previsão de forte El Niño

• Dia mais quente da história dos oceanos é registrado devido ao El Niño

Estados Cidades
Alagoas Canapi
Bahia Gavião
Bahia Poções
Paraíba Brejo dos Santos
Paraíba Frei Martinho
Paraíba Monte Horebe
Paraíba São José de Espinharas

Recursos
O reconhecimento federal da situação de emergência permite aos municípios solicitarem apoio da União para ações de defesa civil, como assistência humanitária, aquisição de cestas básicas, abastecimento de água, distribuição de kits de higiene e outras medidas voltadas ao atendimento da população atingida pelos efeitos da seca.

As já prefeituras podem encaminhar planos de trabalho para análise da Defesa Civil Nacional, a fim de liberar os recursos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter