Portaria do governo federal publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial da União (DOU) reconhece a situação de emergência por causa da estiagem em quatro municípios de Pernambuco.

As quatro cidades são:

- Afrânio,

- Caruaru,

- Jatobá,

- Petrolina.

O texto é assinado pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolf Barreiros.

O decreto também reconhece situação de emergência pela estiagem em cidades de outros estados: Canapi, em Alagoas; Cajazeirinhas e Monteiro, na Paraíba; e Poço Redondo e Tobias Barreto, em Sergipe.

Com a publicação do reconhecimento federal, os municípios podem solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres.

O status de situação de emergência permite aos gestores contratarem serviços de assistência à população sem licitações, para ter mais agilidade.

A equipe técnica da Defesa Civil nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria com a especificação do valor a ser liberado.

Monitor de Secas da ANA mostra situação em Pernambuco (Foto: Monitor de Secas/Reprodução)

Monitor de Secas

Dados do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) mostram que, em Pernambuco, devido às anomalias negativas de precipitação e à piora nos indicadores nos últimos meses, houve a intensificação da seca no oeste, que passou de fraca (S0) para seca moderada (S1).

Pelos mesmos motivos, houve o avanço da seca fraca (S0) no sul, bem como houve o surgimento de uma área com seca fraca (S0) numa área pequena no norte do Estado. Os impactos são de curto prazo (C) em todo o Estado.

