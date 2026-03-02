Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Nordeste

Estiagem: quinze cidades decretam situação de emergência

São Joaquim do Monte, em Pernambuco, sofre com período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade

Reportar Erro
Estiagem: quinze cidades decretam situação de emergênciaEstiagem: quinze cidades decretam situação de emergência - Foto: Canva

A seca e a estiagem que atingem o Nordeste brasileiro levaram o governo a decretar situação de emergência em 15 cidades. O Ministério da Integração Nacional publicou decreto nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU). 

Com a medida, prefeituras podem solicitar apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) para ações de socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas.

Leia também

• Rio Pirangi atinge cota de alerta em São Benedito do Sul; Apac alerta para possível inundação

• Recife registra mais de 70 mm de chuva em 24 horas; Inmet emite alerta laranja para Pernambuco

• Seca se intensifica no Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste segundo a Agência Nacional de Águas

Ao todo, serão beneficiadas cinco cidades na Bahia, quatro no Ceará, três na Paraíba, uma em Pernambuco e duas no Rio Grande do Norte. As localidades sofrem com a estiagem (falta de chuva) ou com a seca.

Veja a lista de cidades publicada nesta segunda-feira no DOU:

UF           Município
BA Abaré
BA Campo Alegre de Lourdes
BA Jaguarari
BA Maracás
BA Pilão Arcado
CE Assaré
CE  Irauçuba
CE  Pedra Branca (seca)
CE  Tabuleiro do Norte
PB  Boa Ventura
PB  Congo
PB  Nova Olinda
PE  São Joaquim do Monte
RN  Lucrécia (seca)
RN  Pedra Preta (seca)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter