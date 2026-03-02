A- A+

Nordeste Estiagem: quinze cidades decretam situação de emergência São Joaquim do Monte, em Pernambuco, sofre com período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade

A seca e a estiagem que atingem o Nordeste brasileiro levaram o governo a decretar situação de emergência em 15 cidades. O Ministério da Integração Nacional publicou decreto nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

Com a medida, prefeituras podem solicitar apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) para ações de socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas.

Ao todo, serão beneficiadas cinco cidades na Bahia, quatro no Ceará, três na Paraíba, uma em Pernambuco e duas no Rio Grande do Norte. As localidades sofrem com a estiagem (falta de chuva) ou com a seca.

Estiagem: período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Está relacionada com a redução no volume das reservas hídricas da superfície e do subsolo.

período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Está relacionada com a redução no volume das reservas hídricas da superfície e do subsolo. Seca: a seca é a estiagem prolongada, durante período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.

Veja a lista de cidades publicada nesta segunda-feira no DOU:

UF Município BA Abaré BA Campo Alegre de Lourdes BA Jaguarari BA Maracás BA Pilão Arcado CE Assaré CE Irauçuba CE Pedra Branca (seca) CE Tabuleiro do Norte PB Boa Ventura PB Congo PB Nova Olinda PE São Joaquim do Monte RN Lucrécia (seca) RN Pedra Preta (seca)

Veja também