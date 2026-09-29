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Internacional Estônia culpa Rússia por ataque contra empresa de defesa que fornece veículos à Ucrânia O ministro das Relações Exteriores do país, Margus Tsahkna disse que "ações desse tipo são absolutamente inaceitáveis" e que o encarregado de negócios da Rússia em Tallinn será convocado ao ministério

O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, afirmou nesta terça-feira (29) que um ataque criminoso realizado em agosto contra a Milrem Robotics, empresa de defesa que fornece veículos terrestres não tripulados à Ucrânia, foi um ato de sabotagem encomendado por serviços de segurança russos.

Tsahkna disse que "ações desse tipo são absolutamente inaceitáveis" e que o encarregado de negócios da Rússia em Tallinn será convocado ao ministério.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que "essas afirmações são infundadas, irrefletidas, absolutamente não correspondem à realidade e não apresentam qualquer comprovação". "Não podemos levar esse tipo de declaração a sério - e não vamos", disse.

Moscou tem sido amplamente acusada por autoridades ocidentais de conduzir uma campanha de sabotagem e desestabilização com o objetivo de minar o apoio à Ucrânia e desestabilizar países europeus. A Associated Press monitorou cerca de 200 incidentes de sabotagem e atividades maliciosas em toda a Europa atribuídos à Rússia desde a invasão em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Fonte: Associated Press.



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