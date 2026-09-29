Ter, 29 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça29/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Estônia culpa Rússia por ataque contra empresa de defesa que fornece veículos à Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores do país, Margus Tsahkna disse que "ações desse tipo são absolutamente inaceitáveis" e que o encarregado de negócios da Rússia em Tallinn será convocado ao ministério

Reportar Erro
Margus Tsahkna, Ministro das Relações Exteriores da República da Estônia Margus Tsahkna, Ministro das Relações Exteriores da República da Estônia - Foto: Paul Morigi/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, afirmou nesta terça-feira (29) que um ataque criminoso realizado em agosto contra a Milrem Robotics, empresa de defesa que fornece veículos terrestres não tripulados à Ucrânia, foi um ato de sabotagem encomendado por serviços de segurança russos.

Tsahkna disse que "ações desse tipo são absolutamente inaceitáveis" e que o encarregado de negócios da Rússia em Tallinn será convocado ao ministério.

Leia também

• Zelensky diz que Rússia atacou data centers na Ucrânia e atingiu operadora de internet

• ONU: Rússia quer reforma do Conselho de Segurança com assento permanente para Brasil e Índia

• Líbano precisará de força internacional após saída de soldados da ONU, diz premier

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que "essas afirmações são infundadas, irrefletidas, absolutamente não correspondem à realidade e não apresentam qualquer comprovação". "Não podemos levar esse tipo de declaração a sério - e não vamos", disse.

Moscou tem sido amplamente acusada por autoridades ocidentais de conduzir uma campanha de sabotagem e desestabilização com o objetivo de minar o apoio à Ucrânia e desestabilizar países europeus. A Associated Press monitorou cerca de 200 incidentes de sabotagem e atividades maliciosas em toda a Europa atribuídos à Rússia desde a invasão em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Fonte: Associated Press.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter