Estoque dos bancos de leite humano de Pernambuco estão baixos e precisam de doações

O estoque de leite humano nos bancos da rede pública de saúde de Pernambuco está baixo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que alerta para a necessidade de doações.



Somente no banco de leite do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), na Zona Norte do Recife, apenas 20 litros de leite estão armazenados, enquanto que o ideal seria ter 60 litros em estoque.



Com a baixa de doações, a distribuição de leite na unidade de saúde tem priorizando os recém-nascidos que estão na UTI Neonatal e os bebês de baixo peso. O quadro negativo se repete nos demais bancos da rede estadual.



Atualmente, o Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste, conta com 20 litros, mesma quantidade do Hospital Dom Malan, em Petrolina, no Sertão. Já o banco de leite do Hospital Jesus Nazareno, em Caruaru, no Agreste, conta com 29 litros.



“O leite materno é o alimento ideal para criança, de forma exclusiva até os seis primeiros meses de vida. Os benefícios são inúmeros como imunidade, valor nutritivo, desenvolvimento intelectual, proteção contra doenças, entre outros”, afirmou a coordenadora do Banco de Leite do Hospital Agamenon Magalhães, Agnes Freitas.

Estão aptas para doação todas as mulheres em fase de lactação, que estejam amamentando, sejam saudáveis e não façam uso de medicamentos que interfiram na amamentação.



Para doar, a mãe deve entrar em contato com o hospital ou ir até o banco de leite da unidade de saúde desejada para triagem e cadastro (confira relação dos Bancos de Leite Humano de Pernambuco).



É necessário apresentar os exames de pré ou pós-natal. Nos locais, as mulheres receberão orientação profissional sobre coleta e armazenamento do leite humano.

“Qualquer que seja o volume doado fará muita diferença e, com certeza, vai contribuir para salvar a vida de bebês prematuros internados”, reforçou a coordenadora estadual de aleitamento materno, Celina Lira.

