EUA Estoques de petróleo nos EUA crescem 4,199 milhões de barris na semana, afirma DoE Crescimento dos estoques superou as estimativas de alta de 1,5 milhão de barris

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 4,199 milhões de barris, a 442,964 milhões de barris, na semana encerrada em 23 de fevereiro, informou nesta quarta-feira, 28, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. O crescimento dos estoques superou as estimativas de alta de 1,5 milhão de barris, segundo pesquisa do Wall Street Journal

Os estoques de gasolina caíram 2,832 milhões de barris, a 244,205 milhões de barris. A previsão era de queda de 1,3 milhão de barris. Já os estoques de destilados recuaram 510 mil barris, a 121,141 milhões de barris. A estimativa apontava recuo de 2 milhões de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu para 81,5%, ante 80,6% na semana anterior. A expectativa era de alta a 81,7%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 1,458 milhão de barris, a 30,97 milhões de barris. Já a produção média diária dos EUA se manteve inalterada em 13,3 milhões de barris no período. Fonte: Dow Jones Newswires



