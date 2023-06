A- A+

Colômbia "Estou com fome": as primeiras palavras das crianças que sobreviveram à selva colombiana por 40 dias Quatro irmãos se perderam na floresta após um acidente de avião

Os quatro irmãos colombianos, Lesly, (13 anos), Soleiny (9), Tien Noriel (5) e Cristin (1) foram encontrados vivos na última sexta-feira, no meio da selva amazônica no sul da Colômbia, depois de 40 dias perdidos após um acidente de avião.



Os menores viajavam com a mãe, uma liderança de sua comunidade natal e o piloto de um monomotor. Todos os adultos morreram. Em entrevista ao canal público RTVC, neste domingo, a equipe de resgate indígena que encontrou as crianças na selva relatou os primeiros momentos do encontro e as primeiras palavras ditas por elas.

— A filha mais velha, Lesly, com o pequeno nos braços, correu em minha direção. Lesly disse: 'Estou com fome' — disse Nicolas Ordonez Gomes, um dos membros da equipe de busca e resgate.

— Um dos dois meninos estava deitado. Ele se levantou e me disse: 'Minha mãe morreu'. De imediato seguimos com palavras positivas, dizendo que éramos amigos, que fomos enviados pela família, pelo pai, pelo tio. Que éramos família! — acrescentou Ordonez Gomes.

Segundo Ordonez Gomes, o menino respondeu apenas: "Quero pão com linguiça".

— Nas crenças dos mais velhos, se você encontrar uma tartaruga, pode pedir a ela um desejo e esse desejo se tornará realidade — explicou outro socorrista à TV colombiana. Ele disse que a equipe encontrou uma tartaruga na selva, apenas meia hora antes de encontrar os quatro irmãos.



— Eu disse a ela: 'Encontre-me as crianças' — explicou o socorrista.

Militares disseram que resgate foi um milagre

O presidente Gustavo Petro anunciou o resgate e celebrou o dia como "um dia mágico" em que também foi assinada uma trégua de seis meses com guerrilheiros do ELN que negociam a paz com o governo. "Eles estavam sozinhos, eles mesmos conseguiram. Um exemplo de sobrevivência total que ficará para a história", acrescentou o presidente.

O militar encarregado do resgate, general Pedro Sánchez, disse que foram os indígenas que descobriram o paradeiro dos menores. “Encontramos as crianças: milagre, milagre, milagre!” foi a mensagem que recebeu, segundo disse à imprensa.

Entre 15 e 16 de maio, os soldados encontraram o avião destruído com todos os adultos mortos. A partir de então, uma espetacular operação de busca foi lançada pelo céu e pela terra, na qual encontraram pistas de que pelo menos uma das crianças ainda estava viva: tesouras, uma garrafa, frutas mordidas, abrigos improvisados com folhas. Indícios de que os menores vagavam entre a densa vegetação onde vivem onças, onças-pardas e cobras venenosas entre os departamentos do sul de Guaviare e Caquetá.

Em entrevistas à AFP, os avós dos menores garantiram que a mais velha dos irmãos "é muito inteligente", "forte" e de caráter "guerreiro", qualidades que lhe permitiram manter os mais pequenos em segurança. Além de animais silvestres e vegetação hostil, a selva de Caquetá abriga guerrilheiros que se desviaram do pacto de paz assinado pelas FARC em 2016.

— Foi uma busca bastante difícil, esta é uma selva tropical, muito densa (...) viajamos por chuva, tempestades, muitas situações difíceis, mas com toda a esperança e fé espiritual de que poderíamos encontrá-los — disse Luis Acosta, um dos guardas indígenas que participaram das operações de busca.

Nessa região de difícil acesso fluvial e sem rodovias, os habitantes costumam viajar em voos particulares. Os menores embarcaram no avião com a mãe em 1º de maio para fugir dos guerrilheiros que recrutam e intimidam os habitantes da área, indicou o general Sánchez.

— Vocês têm que deixá-los sozinhos enquanto eles se recuperam — pediu o avô ao lado do hospital.

Segundo mapas do exército, os irmãos estavam a 5 km do local do acidente. Dezenas de militares uniformizados e indígenas tiveram que ser rendidos durante a operação devido ao clima e terreno inóspitos. Depois de procurá-los ao longo de 2.656 quilômetros, um grupo de militares e indígenas localizou os irmãos, de 13, 9, 5 e 1 ano, no meio da selva na sexta-feira. Nas primeiras imagens elas pareciam frágeis, magras e sem sapatos.

— Eles estão felizes em ver a família (...) eles têm todos os sentidos completos — acrescentou o avô.

A operação de resgate durou até o início da manhã deste sábado. As crianças foram levadas de helicóptero para a cidade mais próxima de San José del Guaviare e depois a Força Aérea as levou para Bogotá, onde estão recebendo atendimento médico.

