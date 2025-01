"Estou morrendo": Pepe Mujica revela que câncer se espalhou para o fígado e nega novos tratamentos

A- A+

O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica revelou como está sua saúde após ser diagnosticado com câncer de esôfago e informou que o tumor se espalhou. “O câncer no esôfago está colonizando meu fígado. Não consigo pará-lo. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas”, afirmou.

Em uma entrevista ao jornal local "Búsqueda", Mujica declarou: “Não posso fazer nenhum tratamento bioquímico nem cirurgia porque meu corpo não aguenta”. Ele completou dizendo: “Estou morrendo”. Em seguida, afirmou: “O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso”.





Dessa forma, o líder do Movimento de Participação Popular (MPP) comentou sobre o futuro de seu espaço político após uma votação histórica nas últimas eleições, em que Yamandú Orsi saiu vitorioso. Mujica afirmou sentir-se “orgulhoso” e disse que isso lhe permite “partir tranquilo e agradecido”.

No entanto, destacou que o incomoda o fato de “inventarem especulações” sobre ele poder desempenhar um papel importante no futuro governo, que tomará posse em 1º de março. “No dia seguinte à vitória nas eleições, ele veio me ver pela manhã. Nunca mais falei com ele”, disse sobre sua relação com o presidente eleito. Mujica acrescentou: “Não tenho ideia, não pretendo saber de nada nem quero ver nada, porque o pior que existe é montar um governo”.

