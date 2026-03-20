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Recife "Estou muito fragilizada com o que aconteceu", diz vítima de tentativa de feminicídio no Espinheiro Viviane Brasileiro agradeceu o apoio que está recebendo nas redes sociais e disse que confia na justiça após prisão de André Maia Oliveira

“Ainda estou muito fragilizada com tudo que aconteceu. Eu vivi momentos muito difíceis”, disse Viviane Brasileiro, 39, empresária do ramo de semijoias, vítima de tentativa de feminicídio em um condomínio no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, na última quarta-feira (18).

Ela se pronunciou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais após a justiça decretar a prisão preventiva do seu ex-companheiro, André Maia Oliveira, nesta sexta-feira (20). O suspeito foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana.

O pesadelo começou quando André Maia Oliveira descumpriu uma medida protetiva. Ele derrubou o portão do condomínio onde a empresária reside, localizado na Rua Santo Elias, com o carro e saiu do veículo portando uma arma de fogo e com um galão, que, segundo o próprio suspeito, estava cheio de gasolina.

O objetivo era atear fogo na ex-companheira e na ex-sogra.

Em vídeo, Viviane agradeceu o apoio das suas clientes, de todas as mulheres e de todos de que enviaram mensagens de carinho e suporte, e oraram pela segurança dela e da família.

“Eu ainda estou no processo de assimilar tudo isso que aconteceu em minha vida, mas estou aqui tentando me reerguer da forma que Deus está permitindo”, desabafa.

Ela ainda informou que está tentando se recuperar das ameaças e da tentativa de feminicídio porque precisa voltar à normalidade da própria vida e do trabalho, já que muitas pessoas, como o filho, família e colaboradores, dependem dela e do negócio dela.

“Eu estava tentando ficar segura. E hoje, com o que aconteceu, a gente consegue respirar com um pouco mais de alívio”, disse Viviane.

Ela acredita que o caso foi conduzido da melhor forma, com seriedade, cuidado e atenção, pela Polícia Civil de Pernambuco.

Ainda no vídeo, a empresária informou que está voltando aos poucos e pediu paciência e suporte das amigas e clientes da sua joalheria, já que é um momento em que está tentando se reerguer emocionalmente.

Por fim, Viviane disse que voltará a viver a sua rotina normal com mais alegria e segurança em breve.

“Hoje sigo firme, confiando na justiça, com toda seriedade. Sigo aqui com um passo de cada vez”, comenta. “Muito obrigada por tudo, por todas as pessoas que ficaram comigo neste momento e abraçaram essa causa como se fossem suas”, finaliza.

Prisão

O homem que invadiu um condomínio no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, e ameaçou atear fogo no apartamento da ex-companheira com ela dentro foi preso nessa quinta-feira (19).

O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (18), quando o suspeito, identificado pela Polícia Civil como André Maia Oliveira, descumpriu uma medida protetiva. Ele derrubou o portão do condomínio, localizado na Rua Santo Elias, com o carro e saiu do veículo portando uma arma de fogo e com um galão, que segundo o próprio suspeito, estava cheio de gasolina.

Em uma ligação com a ex-companheira, ele afirmou que iria tocar fogo dentro do apartamento com ela e a ex-sogra dentro. “Eu tentei derrubar essa porta. A gasolina tá lá fora pra tocar fogo com você dentro nessa merda”, disse. O objetivo era retirar o filho da vítima do local antes de atear fogo.

Antes de fugir da cena do crime, Oliveira realizou diversos disparos contra o apartamento. O veículo e a arma foram encontrados abandonados pela Polícia Militar ainda na quarta-feira.

O suspeito passou por audiência de custódia realizada na Central Especializada das Garantias do Recife, no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra, na área central da capital, na manhã desta sexta-feira (20).

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