Governo de Pernambuco publica licitação para recuperação da Estrada de Aldeia, em Camaragibe

O Governo de Pernambuco publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (21), o edital de licitação para a restauração da PE-027, mais conhecida como Estrada de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A obra, que integra um pacote de intervenções em rodovias estaduais executado pelo programa PE na Estrada, beneficiará diretamente cerca de 500 mil pessoas nos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe, Paudalho e São Lourenço da Mata.

O orçamento previsto é de R$ 112,7 milhões, e o projeto da nova Estrada de Aldeia foi construído levando em consideração as demandas propostas por movimentos ambientais.

Nesta sexta, a gestão estadual também irá publicar o edital de licitação para a contratação de empresa de engenharia responsável pela restauração e melhoramento da PE-073.

"Com investimento de mais de cinco bilhões, o PE na Estrada já tem um imenso portfólio de entregas e melhorias nas estradas pernambucanas. Com a recuperação da Estrada de Aldeia, o Governo do Estado irá somar mais uma importante ação a esse conjunto de obras. A revitalização dessa importante via do Grande Recife é um pleito antigo que iremos tirar do papel para garantir mais segurança aos motoristas e pedestres. Além disso, a nossa equipe, liderada pela governadora Raquel Lyra, em um diálogo amplo com movimentos ambientais e moradores da região, entregará uma estrada totalmente integrada ao meio ambiente", afirmou a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause.

A restauração da PE-027 é uma obra coordenada pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). A intervenção abrange o trecho que vai da entrada da PE-005, em Camaragibe, até o km 28,72, no final da pista pavimentada.

Com um prazo de execução de 720 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, a intervenção vai recuperar as condições estruturais e funcionais da rodovia, promovendo mais segurança e conforto para motoristas e pedestres.

O projeto foi idealizado levando em conta pré-requisitos de acessibilidade e paisagismo, com o plantio de árvores e outras espécies de vegetação. A nova Estrada de Aldeia também terá ciclovia e drenagem urbana.

A Estrada de Aldeia desempenha um papel estratégico para Camaragibe e toda a RMR, sendo a principal via de acesso ao bairro de Aldeia e uma importante conexão entre o Recife e municípios como Paudalho e Araçoiaba.

Atualmente, o pavimento da via encontra-se comprometido, apresentando buracos, trincas e acostamentos deteriorados. Além disso, a falta de sinalização horizontal agrava os riscos de acidentes.



A rodovia também corta polos comerciais importantes, como o do km 14, em Aldeia, e o centro comercial de Paudalho, tornando ainda mais urgente sua restauração para garantir a sua segurança viária e melhoria do fluxo de veículos.

“Para além da mobilidade, a restauração da PE-027 será um impulso para o desenvolvimento da região. A obra atende a uma demanda crescente da população e garantirá mais segurança viária. Com o crescimento populacional e a expansão de empreendimentos em Aldeia, essa restauração será fundamental para melhorar a logística e incentivar novos negócios”, destacou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.

“A melhoria da infraestrutura viária impulsionará o turismo e o comércio local, favorecendo a instalação de novos empreendimentos, como pousadas, restaurantes e atrações voltadas para o ecoturismo. A região se tornará ainda mais acessível, fortalecendo seu potencial econômico e turístico e garantindo mais qualidade de vida para a população”, reforçou o diretor-presidente do DER, Rivaldo Melo.

PE-073

O edital de licitação para restauração da PE-073 prevê intervenções no trecho que vai do entroncamento com a PE-060, em Rio Formoso, até a Usina Cucaú, totalizando 15 quilômetros de extensão.

Com um investimento estimado em R$ 33 milhões, a obra tem prazo de execução de 360 dias a partir da emissão da ordem de serviço. A iniciativa beneficiará diretamente mais de 18 mil moradores da região, promovendo mais segurança e conforto na trafegabilidade, reduzindo o tempo de viagem e os custos operacionais de transporte.

"O PE na Estrada está presente em todo o Estado. Com a recuperação da PE-073, vamos facilitar o escoamento da produção canavieira e impulsionar o turismo no Litoral Sul e na Mata Sul, incluindo o ecoturismo e os destinos rurais da região", enfatizou Priscila Krause.



