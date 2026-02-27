A- A+

Chuvas em Pernambuco Estrada fechada e cidade sem energia: fortes chuvas provocam danos em Jucati, Jupi e Calçado Em Jucati, um importante trecho da entrada do município cedeu, impossibilitando o tráfego de veículos e pedestres

Cidades do Agreste de Pernambuco registraram danos provocados pelas intensas chuvas das últimas horas.

Em Jucati, um importante trecho da entrada do município cedeu, impossibilitando o tráfego de veículos e pedestres.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Jucati, Leandro Dias de Lima, grande parte da região encontra-se sem energia e internet.

"As entradas da cidade cederam e, no momento, não entra e nem sai", relatou Leandro.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a pista totalmente destruída próximo ao Posto Jucatiense. Imagens também mostram ruas e casas alagadas no município.

Jupi

Já na cidade de Jupi, o quilômetro 71,6 da BR-423 foi invadido pela água de um rio durante a madrugada desta sexta-feira (27). O trecho ficou alagado e precisou ser interditado por volta das 3h45.

Na ocasião, uma carreta que tentava atravessar a pista acabou sendo arrastada e ficou parcialmente submersa. O motorista do veículo subiu na carroceria e foi retirado com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido e a BR-423 foi liberada por volta das 6h20 desta sexta.



Calçado

No município de Calçado, parte de uma ponte de acesso à cidade desabou na manhã desta sexta, devido às fortes chuvas. Um motociclista teria passado no local no momento, mas conseguiu atravessar a via.



As aulas foram suspensas, segundo informou o comunicado emitido pela prefeitura nas redes sociais.



"Foram registrados pontos de enchente em algumas áreas do município. Ressaltamos que não houve ocorrência de chuvas no município. As causas da elevação do nível das águas estão sendo apuradas pelas equipes técnicas competentes". afirmou a gestão.



Ainda segundo a nota, a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Assistência Social estão mobilizadas, realizando monitoramento, avaliação das áreas afetadas e prestando o suporte necessário às famílias atingidas.



"Equipes seguem nas ruas realizando ações de limpeza, desobstrução e levantamento dos danos, garantindo resposta rápida e organizada à situação. Orientamos que a população evite transitar por áreas alagadas e siga atentamente as orientações oficiais", ressaltou a prefeitura de Calçado.



A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) não tem dados de chuvas das cidades, mas emitiu um alerta amarelo de precipitações moderadas para o Agreste e Sertão válido durante todo o dia.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com as prefeituras de Jucati e Jupi para obter outras informações sobre o impacto das chuvas nos municípios.

Veja também