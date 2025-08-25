Seg, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cuba

Estrangeiro atropela e mata uma pessoa e deixa 8 feridas em Havana

Atropelamentos, no trajeto entre Centro Havana e Havana Velha, mataram uma mulher de 35 anos e deixaram oito pessoas feridas

Reportar Erro
Acidentes de trânsito têm aumentado nos últimos tempos em Havana devido ao mau estado das ruas e dos automóveisAcidentes de trânsito têm aumentado nos últimos tempos em Havana devido ao mau estado das ruas e dos automóveis - Foto: Fabiano Antunes/Rota 1976

Um estrangeiro que vive em Cuba atropelou, nesta segunda-feira (25), nove pessoas em um percurso por dois municípios de Havana, com um balanço de uma morte e oito feridos, informou o Ministério do Interior.

Os atropelamentos, "em diferentes locais" do percurso, mataram uma mulher de 35 anos e deixaram oito pessoas feridas, que recebem atendimento médico no hospital, indicou o Ministério em um comunicado.

Leia também

• Trump diz que se encontrará com líder norte-coreano "algum dia"

• Tufão Kajiki deixa um morto no Vietnã e milhares de deslocados

• Primeiro-ministro da França pedirá voto de confiança em 8 de setembro

Acrescentou que o crime ocorreu às 02h30 locais (03h30 em Brasília) em um trajeto entre Centro Havana e Havana Velha, dois municípios contíguos desta capital.

"O autor, um cidadão estrangeiro residente no país, foi detido pelas forças da ordem pública e está sob processo investigativo", acrescentou a pasta.

Os acidentes de trânsito têm aumentado nos últimos tempos em Havana devido ao mau estado das ruas e dos automóveis, mas esse tipo de atropelamento é incomum em Cuba.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter