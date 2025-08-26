A- A+

MAU EXEMPLO Fernando de Noronha: turistas estrangeiros são multados em R$ 13 mil por subir no Morro Dois Irmãos Acesso ao local é proibido. Portugueses e italiano já deixaram a ilha, segundo o ICMBio, e receberam autos por e-mail

Três turistas estrangeiros foram multados em R$ 13.132 após subirem o Morro Dois Irmãos, uma das áreas mais icônicas e preservadas do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

O local é proibido para visitação, e, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a infração foi registrada em vídeo no dia 17 de agosto.

Foram autuados dois turistas portugueses e um italiano. Eles já haviam deixado a ilha quando receberam os autos de infração por e-mail.

Cartão-postal de Noronha, o Morro Dois Irmãos fica em uma área de proteção integral, considerada fundamental para a preservação da biodiversidade marinha e terrestre do arquipélago.

De acordo com o Plano de Manejo do Parque Nacional, é proibido subir ou se aproximar dessas formações rochosas.

A única exceção é o Morro São José, cujo acesso é permitido a pé ou a nado, mediante agendamento prévio.

Morro Dois Irmãos, em Fernando de Noronha: acesso a pé ou a nado é proibido pelo plano de manejo | Foto: Bruna Roveri/ICMBio Noronha

Além da ilha principal, o arquipélago de Fernando de Noronha é formado por 20 ilhas secundárias, ilhotas e rochedos, todos integrados ao Parque Nacional Marinho. Essas áreas são refúgio de diversas espécies e não podem ser exploradas por turistas.

Com base no artigo 90 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que trata de condutas em desacordo com o plano de manejo, o ICMBio aplicou multas que somam R$ 13.132.

O órgão reforça que ações como essa colocam em risco a fauna e flora locais e que a fiscalização seguirá rígida para coibir infrações.

