Estreito de Ormuz: Irã ameaça resposta 'contundente' se EUA interferirem em rotas de navegação

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A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) advertiu nesta quinta-feira (9) que qualquer "aventureirismo" ou interferência dos Estados Unidos na definição das rotas de navegação no Estreito de Ormuz provocará uma "resposta contundente" do Irã. Em comunicado, a força também afirmou que uma eventual atuação americana poderá comprometer o processo de reabertura gradual da via marítima e colocar em risco os interesses dos países que dependem da passagem.



Segundo a IRGC, "os estrangeiros não têm qualquer papel" no Estreito de Ormuz. A corporação acrescentou que qualquer intervenção do que chamou de "Exército terrorista dos EUA" na definição das rotas de tráfego, além de desencadear uma "resposta contundente", prejudicaria a retomada da circulação de navios.

A Guarda Revolucionária afirmou ainda ter consolidado o controle sobre o estreito e garantiu sua segurança nas últimas duas semanas. De acordo com o comunicado, a reabertura gradual da passagem elevou a capacidade de tráfego para cerca de 50% do volume registrado antes da guerra, e esse porcentual continua aumentando.



A IRGC disse que a ampliação da capacidade ocorre para embarcações que seguem as normas de segurança estabelecidas pela República Islâmica e obtêm autorização prévia da Marinha da Guarda Revolucionária para utilizar as rotas determinadas por Teerã.



No comunicado, a força também elogiou a população iraniana e os combatentes do país, afirmando que a resposta às ações militares dos Estados Unidos demonstrou que "o destino da guerra é determinado não pela quantidade de armas, mas pela força da fé".

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