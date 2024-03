A- A+

REDES SOCIAIS Estrela do TikTok que documentava tratamento contra câncer raro morre aos 22 anos Leah Smith documentava rotina de procedimentos contra sarcoma de Ewing

A TikToker Leah Smith morreu, aos 22 anos, depois de passar cinco anos em tratamento de um câncer nos ossos. A influenciadora digital costumava documentar nas redes sociais sua rotina de procedimentos e dividir, com um público de mais de 500 mil pessoas, os desafios do período.



A família de Leah Smith confirmou que a jovem morreu, na manhã desta segunda-feira, em decorrência do sarcoma de Ewing, um tumor raro que atinge os ossos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o namorado de Leah, Andrew, agradeceu o apoio dos seguidores e lamentou a perda da influenciadora.

Só quero agradecer a todos. Todos os comentários ajudaram. Ela realmente leu todos eles. E qualquer pessoa que tenha dito algo de bom, isso significa mais do que você imagina. Todos sentiremos falta de Leah e garantiremos que nunca a esqueceremos. Quero ver todo mundo falando sobre Leah e o quão incrível ela é e o quanto ela ajudou a todos. Nunca deixaremos Leah ser esquecida ressaltou.





Outros TikTokers, como Katylee Bailey e Leuan Jones, destacaram ter recebido a notícia com tristeza e desejaram que Leah descanse em paz.

Leah recebeu o diagnóstico da doença em 2019, depois de sentir dores nas costas. Em entrevista ao Liverpool Echo, no ano seguinte, ela contou o que a fez procurar ajuda.



Tive fortes dores nas costas durante 10 meses. Eram constantes, então perdi toda a sensibilidade na perna esquerda. Sabia que algo estava errado. Eu queria começar um TikTok para expressar minha jornada e mostrar às pessoas minha vida vivendo com câncer - os altos e baixos disso relatou.

