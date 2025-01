A- A+

Globo de Ouro Estrelas de Hollywood brilham em dourado no Globo de Ouro Confira os principais destaques no tapete vermelho do Hotel Beverly Hilton

As principais estrelas de Hollywood revelaram no Globo de Ouro deste domingo suas primeiras apostas de moda para a temporada de premiações deste ano, e seus "looks", com grande presença do dourado, não decepcionaram.

Seguem os principais destaques no tapete vermelho do Hotel Beverly Hilton:

Mulheres de ouro

Usar dourado em uma premiação é basicamente um anúncio de que se está pronto para levar uma estátua. Cate Blanchett, indicada por seu papel como jornalista na minissérie "Difamação" de Alfonso Cuarón para Apple TV+, entendeu a mensagem.

A australiana usou um vestido Louis Vuitton com decote discreto, gola e cauda com pedrarias. Também foi ecologicamente correta: usou a mesma roupa no Festival de Cannes, em maio do ano passado.

Ariana Grande, indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel como Glinda em "Wicked", usou um vestido vintage amarelo-dourado da Givenchy, sem alças, com corpete de pedrarias, laço nas costas e seu característico rabo de cavalo alto. A princesa do pop usou luvas longas, acessório também usado pelas atrizes Ali Wong, Janelle James e Cristin Milioti.

Demi Moore, indicada por sua interpretação de uma atriz madura que procura uma maneira de permanecer jovem em "A Substância", escolheu um tomara-que-caia dourado com assimetrias.

Vermelho, vermelho, vermelho

A indicada Isabella Rossellini, que interpreta uma freira sagaz em "Conclave", chamou a atenção com um longo vestido vermelho e capa de chiffon.

Dakota Fanning, indicada a Melhor Atriz Codajuvante em TV, por "Ripley", também apostou neste tom em um traje plissado com uma grande fenda e uma alça falsa que contornava o pescoço e caía sobre o ombro.

Ali Wong, vencedora do Melhor Stand-up de Comédia em TV, usou um divertido Balenciaga tomara-que-caia vermelho, com um grande laço na cintura.

Cores ousadas para homens

O preto básico cai bem para a maioria dos homens, como Glen Powell, indicado ao Globo de Ouro por "Assassino por Acaso". Porém, vários astros optaram por uma abordagem menos tradicional em seus trajes.

Andrew Garfield e Adam Brody usaram smokings verdes com lapelas pretas, enquanto Morris Chestnut optou por um look todo vermelho.

Jeremy Strong, indicado a Melhor Ator Coadjuvante por "O Aprendiz", usou um terno verde menta combinando com o chapéu.

Andrew Scott, indicado a Melhor Ator em Minissérie por sua interpretação de um assassino em "Ripley" preferiu usar azul claro no terno, na gravata e na camisa.

