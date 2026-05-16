A- A+

ANIMAIS Estressados e com medo: mais de 84% dos cães sofrem de ansiedade, aponta novo estudo; entenda Entre os sintomas estão: choramingar, ficar paralisado, tremer, tentar fugir ou se esconder

O seu melhor amigo de quatro patas pode estar nervoso, ansioso ou com medo. Pelo menos é o que revelou o novo estudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Ciências Biomédicas da Texas A&M, mostrando que um número alarmante de cachorros sofre de ansiedade.

Os resultados mostram que mais de 84% dos filhotes apresentam sinais leves de medo ou ansiedade em situações cotidianas.

Os sintomas podem ser: choramingar, ficar paralisado, tremer, tentar fugir ou se esconder. Ficar agachado, encolhido ou com o rabo entre as pernas por um longo período também é um sinal de alerta.

“Medo e ansiedade são emoções relacionadas que podem estar associadas a uma variedade de situações consideradas ameaçadoras por um cão. Fisiologicamente, a maioria dos casos de ansiedade é de curta duração, mas a saúde de um animal pode ser afetada negativamente quando a ansiedade se torna estressante e persiste por longos períodos”, explicaram os pesquisadores em seu estudo, publicado na revista Veterinary Research Communications.

Estudo

Segundo a veterinária Bonnie Beaver, autora do estudo, a importância da pesquisa é justamente demonstrar a frequência com que essas respostas ocorrem. Os pesquisadores analisaram dados de 43.517 cães, inscritos por seus donos no Projeto de Envelhecimento Canino.

Os donos responderam a nove perguntas para avaliar os níveis de ansiedade e medo em seus animais de estimação. De forma geral, os resultados revelaram que 91% dos cães apresentaram pelo menos sinais leves de medo ou ansiedade.

Mais de 84% dos filhotes apresentam sinais leves de medo ou ansiedade. | Foto: Pexels

No entanto, quando os pesquisadores excluíram o corte de unhas e o banho — medos que os cachorros geralmente têm —, a proporção caiu para 84%.

Os fatores desencadeantes mais frequentemente relatados foram: pessoas e outros cães desconhecidos, juntamente com ruídos, objetos estranhos e situações novas.

Em relação aos sinais de ansiedade ou medo do seu cão, os pesquisadores destacam vários comportamentos aos quais você deve estar atento.

Se o seu cão estiver levemente ansioso, ele pode evitar contato visual, evitar determinado objeto, agachar-se ou encolher-se com o rabo baixo ou entre as pernas, choramingar e choramingar, ficar paralisado e tremer.

"Já vi cães chegarem ao ponto de ficarem tão angustiados durante tempestades que tentam roer paredes de tijolos só para entrar em casa. Quando atinge esse nível, torna-se quase impossível de gerir”, revelou Beaver.

Embora o medo e a ansiedade não possam ser eliminados completamente, os pesquisadores afirmam que eles podem ser reconhecidos, monitorados e tratados antes que se agravem.

A especialista afirma que, se o tutor notar algum desses sinais mais frequentes no cão, é necessário procurar a ajuda de um veterinário, pois, caso não haja intervenção, a ansiedade do cachorro pode evoluir para a agressividade.

“A preocupação surge quando esse medo se torna mais constante ou continua a aumentar com o tempo. É aí que precisamos intervir”, disse.

Veja também