Estresse acelera o envelhecimento, mas existem maneiras de reverter o processo; saiba como

Um estudo publicado na revista Cell Metabolism aponta que situações estressantes para o corpo, como passar por uma cirurgia, ter Covid ou vivenciar uma gravidez, aceleram a taxa de envelhecimento. A boa notícia é que esse dano extra é revertido, em muitos casos, em questão de dias ou meses, quando a causa que o causou desaparece.

Para estudar como o envelhecimento acontece, uma equipe internacional de cientistas de algumas das instituições mais prestigiadas do planeta usou os chamados relógios de metilação do DNA para medir as mudanças na idade biológica de humanos e camundongos submetidos a estresse extremo. Esses medidores de envelhecimento biológico analisam como pequenas moléculas se acumulam no DNA e mudam a forma como os genes são expressos, a base do que é conhecido como epigenética .

Um dos experimentos usou um método que tem sido usado para rejuvenescer camundongos velhos, conhecido como parabiose heterocrônica. Este nome técnico refere-se a um procedimento cirúrgico no qual dois camundongos, um jovem e um velho, são unidos para compartilhar um sistema circulatório. Muitos estudos descobriram que essa forma de exposição ao sangue jovem rejuvenesce o rato velho.

No caso do estudo publicado na revista, roedores de 3 e 20 meses juntaram-se durante 2 meses. Os pesquisadores observaram que a intervenção aumentou repentinamente a idade biológica dos camundongos jovens, mas esse envelhecimento súbito foi revertido após dois meses de recuperação.

Teste em humanos

Os autores fizeram medições semelhantes em humanos, com mulheres após a gravidez, pessoas que sofreram de covid grave ou passaram por cirurgias de grande porte. Em todos os casos, foram detectados aumentos rápidos e significativos da idade biológica, mas também foi observado que, após um período de recuperação, eles retornaram ao caminho normal do envelhecimento.



Além do próprio processo natural de recuperação, em casos como o da covid, constatou-se que um anti-inflamatório como o tocilizumabe acelerou a recuperação da idade biológica normal. Os autores sugerem que esse tipo de técnica poderia ser usado para avaliar melhor a eficácia de algumas drogas, principalmente aquelas destinadas a retardar o envelhecimento.

O estudo também observou algumas diferenças que exigirão um estudo mais aprofundado para entender. Por exemplo, as pessoas que passaram por uma cirurgia eletiva não envelheceram repentinamente como aquelas que passaram por uma cirurgia de emergência.



Por um lado, sugere-se que as pessoas que se preparam para a cirurgia tomem medidas preventivas que retardem o envelhecimento biológico e, como aponta Vadim Gladyshev, professor da Harvard Medical School (EUA) e um dos principais autores do trabalho , “fatores psicológicos” derivados de uma situação traumática inesperada não podem ser descartados. Após a cirurgia, os pacientes recuperaram a idade biológica inicial em menos de uma semana.

Gladyshev diz que esses resultados o fazem pensar "que é possível reduzir parcialmente a idade biológica de algumas células, tecidos e, possivelmente, organismos inteiros".

— Outros estudos mostram abordagens capazes de reduzir a idade biológica durante o desenvolvimento embrionário, a reprogramação celular e a troca de material entre organismos velhos e jovens — acrescenta, embora alerte que “esta é uma área de pesquisa muito nova e todas essas abordagens requerem validação.

Além disso, o pesquisador acredita que os relógios biológicos podem ser úteis para medir o stress fisiológico e a utilidade de algumas medidas para o aliviar ou o impacto de alguns medicamentos no envelhecimento.

Iñaki Martín-Subero, chefe de epigenética biomédica do IDIBAPS de Barcelona , acredita que "este trabalho abre caminho, embora deva ser ampliado e replicado nos próximos anos". Segundo a pesquisadora espanhola, que não participou do estudo, esse tipo de técnica pode ajudar a intervir na idade biológica, principalmente em pessoas que apresentam um envelhecimento acelerado.

— Existem estudos que mostram associações muito significativas entre ter o relógio acelerado e a morte prematura por qualquer causa, de doenças cardiovasculares a câncer — aponta. — Esses relógios nos permitiriam medir o efeito de intervenções como exercícios, higiene do sono, em alguns casos por um período relativamente curto, para desacelerar o relógio e prolongar a vida — diz.

Os autores reconhecem que a tecnologia do relógio de metilação do DNA ainda está em fase de desenvolvimento e que, como observaram em seu estudo, nem todos são capazes de capturar o envelhecimento súbito acelerado, mas reversível. Também não foi possível relatar como a maneira como uma pessoa envelhece e se recupera de situações estressantes circunstanciais afeta o envelhecimento rápido ou lento a longo prazo.



Nos próximos anos, é provável que a tecnologia se torne uma ferramenta para saber lidar com um processo inevitável, embora talvez nem tanto, como o envelhecimento.

