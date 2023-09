A- A+

Saúde Estresse e ansiedade no trânsito: especialista dá dicas de como evitar transtornos na direção Aprender de forma gradual e progressiva é uma das alternativas para enfrentar o medo por trás do volante

Trânsito intenso, estresse excessivo, medo de dirigir, motoristas desatentos, são apenas alguns exemplos do que as pessoas podem encontrar pelas ruas ao longo do dia enquanto estão dentro de seus carros em grandes cidades. Não é incomum sentir ansiedade ao dirigir, porém existem motoristas que não conseguem mais pegar no carro por medo do que pode acontecer.

O vice-presidente de psicologia do departamento de psiquiatria e ciências comportamentais da Universidade de medicina Baylor, em Houston, no Texas, Eric Storch, oferece algumas sugestões para aliviar esses tremores e medos.

Segundo o especialista, entre os sintomas mais frequentes estão a angústia e a evitação. Quando a ansiedade é extrema, algumas pessoas preferem não tocar no volante, neste caso, a sugestão é receber carona de outras pessoas ou até mesmo usar aplicativos de transporte compartilhado.

“Um dos maiores desafios gira em torno da ansiedade relacionada ao gatilho, e que pode ser exacerbada por uma variedade de coisas como clima, trânsito ou preocupações com a raiva no trânsito”, disse Storch.

Storch, porém, afirma que evitar a direção e o medo não é o melhor caminho, além de poder causar mais ansiedade e evasão ao longo do tempo. “É crucial que alguém aprenda a enfrentar os medos ao dirigir de forma gradual e progressiva”, explica.

Segundo ele, as pessoas que sentem medo da direção, ou tem grande ansiedade com multidão e outros carros nas vias, devem começar por vias mais calmas, como a de pequenos bairros. Sem aglomeração de carros, pessoas ou semáforos. Em seguida, dirija por vias maiores como avenidas, depois avance para as mesmas ruas, porém, em horários de maior intensidade, e somente depois que tiver segurança, ir para lugares mais longes e mais movimentados.

“Se você tem medo de dirigir em pontes grandes, comece dirigindo em pontes pequenas e depois em pontes maiores”, diz Storch.

Se o problema for a raiva no trânsito, o especialista sugere a cortesia. Segundo ele, as pessoas precisam ser mais gentis uns com os outros no trânsito e sempre que puder, evite o envolvimento.

“Lembre-se de que seu objetivo é ir do ponto A ao ponto B, e sofrer um incidente de violência no trânsito irá contrariar isso. Respire fundo para se acalmar. Dê o benefício da dúvida, você não sabe o que está acontecendo na vida dele. Perdoe os outros pelos erros que cometem, dando a si mesmo a oportunidade de esquecer isso”, disse.

