estresse Estresse financeiro pode afetar mais a saúde que o luto e o divórcio, conclui novo estudo; entenda A tensão financeira impacta não só na saúde mental, mas no organismo como um todo

Um estudo conduzido por cientistas da Universidade de Londres e o Kings College, encontrou provas de que o estresse associado ao dinheiro está ligado a alterações dos principais marcadores de saúde. Entre eles, os do sistema imunológico, nervoso e hormonal.

Trata-se de um dos primeiros trabalhos a explorar como os diferentes tipos de estresse impactam na saúde. Os dados do estudo incluíram 5 mil adultos com idade acima de 50 anos.

Os seis fatores estressantes foram dificuldade financeira, falta de cuidado e atenção, deficiências, luto, doenças e divórcio. A financeira foi a pior.

Os pesquisadores usaram quatro biomarcadores para avaliar as reações do organismo: cortisol (hormônio produzido em resposta ao estresse), proteína C reativa (PCR) e fibrinogênio, que são agentes imunológicos que respondem à inflamação, e fator de crescimento de insulina-1. (IGF-1), ligado ao envelhecimento e à longevidade.

Os participantes foram acompanhados ao longo de quatro anos. As pessoas que estavam estressadas apenas pelas finanças tinham um risco 60% maior de ter problemas de saúde depois desse período.

No caso dos outros tipos de estresse, a probabilidade aumentou 19%.

As associações permaneceram significativas independentemente de fatores genéticos, socioeconômicos, idade, sexo ou estilo de vida.

--O resultado pode ser explicado pelo fato de o estresse financeiro invadir muitos aspectos de nossas vidas, levando a conflitos familiares, exclusão social e até fome ou falta de moradia, diz o epidemiologista Odessa Hamilton, participante do estudo.

.Os resultados não significam necessariamente que o estresse cause diretamente problemas de saúde a longo prazo, mas sugerem que ele tenha um impacto significativo no envelhecimento do corpo.

