RECIFE Estrutura de decoração carnavalesca despenca e bloqueia tráfego em ponte no Centro do Recife Ponte Buarque de Macedo está temporariamente bloqueada

Uma estrutura da decoração carnavalesca do Recife na Ponte Buarque de Macedo, na região central da capital pernambucana, despencou na manhã desta sexta-feira (26). Na queda, o pórtico chegou a atingir um veículo.

O pórtico estava sendo montado na cabeceira da ponte, na rua Martins de Barros, diante da Praça da República, no bairro de Santo Antônio.



Com a queda, a ponte, que está sendo utilizada como uma das saídas do Bairro do Recife, tem o trânsito temporariamente bloqueado. Agentes e orientadores de trânsito estão no local monitorando e orientando o tráfego.

O carro atingido, um Voyage 2013, estava parado no semáforo na ponte, e a condutora avançou quando ouviu o barulho da estrutura caindo, mas chegou a ser atingido no capô. No local, venta muito.



O carro estava sendo guiado pela motorista de aplicativo Alessandra Albuquerque, 45 anos, que retornava de uma corrida para o Marco Zero, onde deixara uma passageira. "O sinal fecha, eu paro na faixa, e só escuto depois o estrondo, a estrutura caindo. Eu tava atenta ao sinal, e já saí de imediato, mas escutei todo o barulho no meu carro", contou ela.

"Eu tive a sensibilidade de ouvir o barulho e sair com muita rapidez", resumiu.

A motorista não ficou ferida no acidente. "Saí [do veículo] meio nervosa, sem saber o que estava acontecendo. Quando fui avaliar, a estrutura danificou meu carro, mas, graças a Deus, não aconteceu nada de grave comigo".



Segundo Alessandra, ela foi "muito bem assistida" pela polícia e agentes de trânsito que estavam no local. "O pessoal da empresa disse também que tudo seria resolvido".



