Jaboatão Estrutura de galpão em construção desaba e atinge residência em Piedade Impacto também causou danos ao muro de outro imóvel, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma pessoa sofreu leves escoriações

A estrutura de um galpão desabou e atingiu uma casa no início da tarde deste sábado (31), no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O impacto também causou danos ao muro de outro imóvel.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada às 13h45 para atender a uma ocorrência na Rua Brigadeiro Melibu.

Ao chegar ao local, as equipes constararam que o galpão ainda estava em fase de construção.

Duas pessoas estavam na casa atingida pela estrtutura e uma delas, filho do caseiro, apresentou escoriações leves, segundo a prefeitura de Jaboatão. Ele recebeu atendimento e foi liberado no local, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

Além das três viaturas do CBMPE, a Polícia Militar de Pernambuco, a Neoenergia e a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes foram acionadas para atender a ocorrência.

A área foi isolada pela Defesa Civil para garantir a segurança da população do entorno do imóvel e o fornecimento de energia elétrica foi suspenso temporariamente pela Neoenergia, que será restabelecido após a normalização das condições da área.

