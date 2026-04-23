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Agreste Estrutura de estabelecimento em obras desaba e mata jovem de 21 anos em Lagoa dos Gatos Caso aconteceu nessa quinta-feira (22), no momento em que a vítima estava em uma calçada

Uma mulher de 21 anos morreu após parte da estrutura de um estabelecimento comercial em obras desabar sobre ela na cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu nessa quinta-feira (22).



A Polícia Civil do estado, informou, a partir de relatos de testemunhas, que a jovem estava em uma calçada, em via pública, quando uma parede em obras caiu por cima dela.



A vítima, identificada como Gisele Araújo de Moura, chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 16h40 para a ocorrência de desabamento e informou que o óbito ocorreu antes do atendimento.

A morte a esclarecer sem indício de crime foi registrada por meio da Delegacia de Bezerros. “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, afirmou a PCPE.



Nas redes sociais, a Prefeitura de Lagoa dos Gatos divulgou uma nota em que manifesta pesar pelo falecimento de Gisele Araújo.



"Gisele foi um exemplo de educação e amor ao próximo, deixando um legado que será sempre lembrado por nós. Ficam aqui nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. Que encontrem conforto e força para atravessar este período tão difícil", diz o comunicado.

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