Carnaval 2025 Estrutura do Carnaval do Recife 2025 começa a ser desmontada no Centro Na Avenida Dantas Barreto, um dos principais corredores viários, a estrutura montada para o desfile das escolas de samba também já começou a ser desmontada

O Recife começou a tirar a fantasia do Carnaval 2025 na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (5).



Logo cedo, por volta das 5h, equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) iniciaram a retirada dos bloqueios que fechavam o Bairro do Recife para a circulação de veículos - o fluxo no bairro, no entanto, ainda não foi 100% normalizado.

Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Na Avenida Dantas Barreto, um dos principais corredores viários, e também pólo comercial do Recife, a estrutura montada para o desfile das escolas de samba também já começou a ser desmontada.

A desmontagem teve início pelo palco e, em seguida, serão realizadas as desmontagens das arquibancadas do Carnaval 2025.

Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Desmontagem Carnaval 2025

A reabertura total do trânsito na região segue um cronograma estabelecido pela CTTU no começo da montagem. No caso da Ponte Duarte Coelho, que foi interditada para a montagem do Galo Gigante, a liberação está prevista para o domingo (9), após a retirada completa da estrutura.

No Bairro do Recife, os bloqueios que mantiveram as vias interditadas desde o a quinta-feira 27 começaram a ser retirados, permitindo o restabelecimento gradual da circulação de veículos. A Avenida Alfredo Lisboa e a Rua Madre de Deus começaram a ser liberadas a partir das 5h desta quarta-feira (5), e a previsão é que todas as vias estejam desbloqueadas ao longo do dia.

A Ponte Princesa Isabel, que ficou fechada desde o sábado (1º), voltou a permitir a circulação de ônibus e táxis, enquanto a Ponte Maurício de Nassau e a Ponte Buarque de Macedo, que estavam interditadas desde a sexta-feira (28), foram reabertas para veículos às 7h desta quarta-feira.

Já a Ponte do Limoeiro, que permaneceu aberta para tráfego misto durante o Carnaval, voltará a operar normalmente sem a faixa exclusiva para o Expresso da Folia.

