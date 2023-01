A- A+

Carnaval 2023 Estrutura do Galo Gigante do Recife começa a ser preparada para o Carnaval 2023 Vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura do Recife mostra trabalhadores retirando a roupagem usada pela alegoria em 2020

Há menos de um mês para a grande festa, a estrutura do Galo Gigante, ícone do Carnaval pernambucano, começou a ser preparada nessa quinta-feira (19).

Vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura do Recife mostra trabalhadores retirando a roupagem usada pela alegoria na última festa, em 2020.



Nas imagens, é possível acompanhar parte do processo e verificar a estrutura metálica usada para erguer o monumento, que vai ganhar uma nova vestimenta, com tema ainda não divulgado.

Montado na ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, o Galo Gigante será assinado pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega, que também foi o responsável pela escultura nos anos de 2019 e 2020.

No último Carnaval, em 2020, a estrutura recebeu decoração com discos de vinil e monitores de LED e teve o tema "Galo circense de olho no futuro".



A montagem da estrutura na ponte inicia, tradicionalmente, uma semana antes do Sábado de Zé Pereira, que em 2022 será no dia 18 de fevereiro.

