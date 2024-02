A- A+

CARNAVAL 2024 Estrutura do Galo Gigante da Paz começa a ser desmontada, na ponte Duarte Coelho Estrutura de 8 toneladas deve ser completamente removida da via ainda hoje

Principal símbolo do Carnaval, o Galo Gigante da Paz começou a ser removido, ainda no início da manhã desta Quarta-feira de Cinzas (14), na ponte Duarte Coelho, no centro do Recife. Mesmo com o desmonte da estrutura, pessoas ainda aproveitam os últimos momentos do calunga para tirar fotos e registrar presença com a escultura.

Ao todo, 22 pessoas trabalham para que a desmontagem seja concluída ainda hoje e o trânsito seja liberado, uma vez que as rotas mudam em diversos cantos da cidade quando chega a festa.

A estrutura foi erguida na última quarta-feira (7), quando o Carnaval ganhou mais um dia. A majestade se levantou por volta das 17h45, ao som de orquestras, passistas e uma tribo de caboclinhos. Além disso, uma balsa sobre as águas do rio Capibaribe foi comandada pelo maestro Forró.

Segundo o diretor da empresa responsável pela estrutura e modelagem do Galo, Carlos Accioly, o processo para desmontagem da alegoria é feito de forma reversa. A estrutura é usada desde 2019.

“As peças que entram por último são as primeiras que vão saindo. Nesse caso, são as pontas das penas. E aí o Galo vai abaixando”, explicou.

“Lá, fica guardada e todos os anos a gente faz a manutenção dela e, no ano que vem, pré-montamos para refazer a repenagem do Galo e montá-lo aqui no próximo Carnaval”, conclui.



Ainda de acordo com Accioly, a modelagem do gigante vai para o depósito da empresa, que fica em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

O repositor João Vitor, de 22 anos, não perdeu tempo e gravou um vídeo para guardar de lembrança do Galo Mensageiro da Paz.

“A gente fica meio triste, porque é o nosso símbolo. Ver ele todo gigante e depois encontrar ele assim, desmontado, dá uma saudade danada. Mas dá pra guardar boas recordações”, declarou.

Estrutura

Assinada desde 2019 pelo artista plástico e consultor Leopoldo Nóbrega, com produção executiva de Germana Xavier, a alegoria teve mais de 90% do material fruto de descartes e reaproveitamento de resíduos tecnológicos, como 2 mil metros de lonas publicitárias, além de 10 mil CDs e DVDs.

Ao todo, a estrutura é composta por um volume que abrange 60 peças grandes e 700 parafusos e grampos.

O Galo foi vestido de renascença cenográfica confeccionada manualmente em conduítes e inspirada na produção de Pesqueira. Na altura do coração, uma sombrinha de frevo. Já as asas continham ‘’tatuagens’’ do símbolo pela paz.

Trânsito

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o tráfego será liberado na ponte Duarte Coelho assim que todo processo seja concluído. O fluxo foi modificado desde o dia 1º de fevereiro.

