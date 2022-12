A- A+

Feliz 2023 Estrutura do Réveillon do Recife começa a ser montada Festa terá dois polos, em Boa Viagem e no Pina, com programação a partir das 19h30 do sábado, 31 de dezembro

A estrutura que abrigará os shows do Réveillon do Recife já começou a ser montada na Zona Sul da capital pernambucana. A festa terá dois polos, em Boa Viagem e no Pina, com programação a partir das 19h30 de 31 de dezembro.

De acordo com a Secretaria Executiva de Controle Urbano da Prefeitura do Recife (Secon), será permitido às pessoas levarem bancos, cadeiras e coolers, além de utensílios descartáveis, como copos, pratos e garrafas. Ainda assim, é preciso observar regras de convivência e de uso do solo durante o evento.

Na praia do Pina, foram instalados mais de 20 banheiros químicos para atender à população que estará aguardando a virada do ano. A iluminação do palco também segue sendo testada para garantir o entretenimento.

Vale ressaltar que, durante o evento, permissionários de quiosques de coco e barracas de praia na orla de Boa Viagem e do Pina poderão licenciar 20 jogos de mesas e cadeiras, com instalação das 18h do dia 31 de dezembro até 3h de 1º de janeiro.

Os proprietários de quiosques também poderão instalar um freezer horizontal ao lado do equipamento. Fica proibida a instalação e utilização de qualquer equipamento sonoro, bem como a comercialização de bebidas em vasilhames de vidro.

As barracas da faixa de areia da orla têm funcionamento permitido de 31 de dezembro até 3h do dia 1º de janeiro.

Cada equipamento está autorizado a operar apenas com a capacidade máxima já delimitada pela permissão, sendo vedado qualquer acréscimo.

Veja também

Recomeços Ano Novo: é possível se reconciliar após divergências políticas?