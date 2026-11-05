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Exame Nacional do Ensino Médio Estudante afetado por problema climático poderá fazer Enem em nova data; entenda O pedido de reaplicação da prova por problemas logísticos pode ser solicitado, mediante comprovação, na Página do Participante

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, disse nesta quinta-feira, 5, que estudantes em áreas afetadas por eventos climáticos de maior porte poderão pedir para fazer a prova em outra data. Nesta semana, a passagem de tornados deixou um rastro de destruição na Região Sul, principalmente em Santa Catarina. Há mais previsão de chuvas no fim de semana.

"Foram 58 cidades afetadas em Santa Catarina, principalmente no norte do Estado, na região de Chapecó", afirmou ele em entrevista à Rádio Eldorado. Segundo ele, há protocolos para substituir locais de prova afetadas e, nos locais em que for possível a realização da prova, oferecer aos candidatos que façam o exame em outras duas datas - 15 e 16 de dezembro.

Essa aplicação em datas alternativas já tem sido adotada em outros anos, pois essa segunda edição da prova é feita nos presídios e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, como a Fundação Casa. O Enem tem cerca de 5 milhões de inscritos neste ano.

Pelo modelo de prova do Enem - que aplica o método de Teoria de Resposta ao Item -, é possível comparar as notas de provas distintas sem perda de isonomia entre os candidatos.

O pedido de reaplicação da prova por problemas logísticos pode ser solicitado, mediante comprovação, na Página do Participante.

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