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CEARÁ Estudante conquista vagas em universidades no exterior e destaca importância do Pé-de-Meia Filha de mãe não alfabetizada e aluna da rede pública, Rute usou recursos do programa para custear inscrições e cursos preparatórios

Aos 17 anos, a cearense Rute Conceição da Silva Rodrigues realizou um sonho ao ser aprovada nos cursos de psicologia de quatro universidades estrangeiras.

A estudante do 3º ano da Escola de Ensino Médio Dr. César Cals, em Fortaleza, conquistou vagas em Harvard e na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos; em Cambridge, na Inglaterra; e na sede dos Emirados Árabes da Universidade de Nova Iorque.

Essas foram as primeiras cartas de aceitação que Rute recebeu e a jovem ainda espera o resultado de pedidos de inscrição em outras 16 instituições de ensino em Portugal e nos Estados Unidos.

Filha de mãe não alfabetizada e estudante da rede pública de ensino, a estudante começou a sonhar com a possibilidade de estudar fora do Brasil ainda no ensino fundamental.

Após se interessar em acompanhar a rotina de estudantes brasileiros no exterior, Rute começou a buscar oportunidades para alcançar o objetivo por conta própria.

Além dos esforços da jovem, outro fator decisivo no processo de preparo para concorrer às vagas nas universidades estrangeiras foi o Programa Pé-de-Meia, iniciativa de incentivo financeiro-educacional criada pelo governo federal em 2024.

Foi economizando o que recebia da poupança estudantil que Rute conseguiu custear as taxas de inscrição das universades, que giraram em torno de US$ 800 (cerca de R$ 4,3 mil na cotação atual).

O Pé-de-Meia também foi responsável por cobrir os custos de dois anos no Centro Cearense de Idiomas (CII) e outros cursos preparatórios.

“Eu sempre gostei bastante de estudar. Acho que é muito importante gostar de estudar para encarar o processo. E o Pé-de-Meia também foi super importante para custear alguns cursos”, afirma Rute em entrevista ao Diário do Nordeste.

A educação sempre ocupou um lugar importante na trajetória de Rute, que já acumula experiência em pesquisa científica. Desenvolvido durante o ensino médio, o projeto foi apresentado em feiras de Fortaleza e do Paraguai e, em novembro, será levado a uma exposição no Recife.

Com diferentes possibilidades pela frente, Rute ainda se prepara para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano. Apesar das aprovações internacionais, a estudante também almeja conquistar uma vaga no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Agora, a decisão sobre qual caminho seguir ainda faz parte dos próximos passos da jovem, que tem a oportunidade de avaliar as possibilidades de formação superior dentro e fora do Brasil.

Como funciona o Programa Pé-de-Meia

O programa de incentivo financeiro-educacional do governo federal funciona como uma "poupança", e foi criado para combater a evasão escolar e apoiar estudantes do ensino médio da rede pública de baixa renda.

Pare receber a assistência financeira, os estudantes precisam ter matrícula regular no ensino médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e manter pelo menos 80% de presença nas aulas.

Além disso, os beneficiários precisam pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com renda por pessoa de até meio salário mínimo.

O programa conta com nove repasseis mensais ao longo do ano, além de incentivos ao longo de toda a graduação. O valor total acumulado durante todo o ensino médio pode chegar a até R$ 9,2 mil por estudante.

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