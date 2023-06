Estudante da Rede Estadual de Pernambuco representa o Brasil na Olimpíada de Química no Uzbequistão

A- A+

O estudante João Victor Sales, de 17 anos, da Escola de Aplicação do Recife (FCAP/UPE), foi selecionado para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Química Abu Reikhan Beruniy, que acontecerá no Uzbequistão, na Ásia.

A competição contará com a participação de apenas quatro estudantes brasileiros, sendo João o único representante de Pernambuco e proveniente de uma escola pública. O jovem embarcará para o Uzbequistão no próximo sábado (10), acompanhado da gestora da unidade de ensino, com as passagens custeadas pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.

A trajetória de estudo e dedicação de João começou quando ele ainda estava no Ensino Fundamental. Desde 2017, o jovem participa de diversas olimpíadas, acumulando cerca de 20 medalhas ao longo do tempo.

"Sempre busquei participar de desafios capazes de ampliar meu potencial de forma independente e, por meio das olimpíadas, pude adquirir novas experiências acadêmicas que ajudaram a aprofundar meus conhecimentos. Essas competições representam uma oportunidade de crescimento pessoal e acadêmico que todos os alunos deveriam ter acesso. Elas são um caminho para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e educação em Pernambuco", ressaltou o estudante.

João Victor conquistou sua vaga para essa prestigiosa competição internacional graças à sua excelente pontuação na Olimpíada Pernambucana de Química, além de seu destacado desempenho na Olimpíada Brasileira de Química, na qual chegou à final, sendo o único aluno proveniente da rede pública estadual em seus 28 anos de existência.

A Olimpíada

A Olimpíada de Química no Uzbequistão será dividida em duas etapas, sendo a primeira composta por uma parte teórica com cinco tarefas, e a segunda por uma tarefa prática experimental.

Os tópicos abordados nas tarefas incluem Passeio prático, Química inorgânica, Química orgânica, Ciência dos vivos, Química física e Química analítica.

Embora as línguas oficiais do evento sejam o uzbeque e o inglês, cada equipe tem permissão para concluir as tarefas em seu idioma nativo. Os estudantes premiados receberão medalhas e certificados.

