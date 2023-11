Estudante da UFRJ é preso ao tentar matar namorada em alojamento da universidade, no Fundão

A- A+

O universitário Márcio George Gomes Neves foi preso em flagrante, na noite de terça-feira, após tentativa de feminicídio contra a namorada no alojamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Governador. Ele chegou a procurar a polícia, depois do crime, para registrar uma suposta briga de casal. Ao ouvir a mulher, a polícia assumiu que ela havia sido vítima de agressão por Márcio, que a enforcou e fez uma lesão em seu pescoço. O caso é investigado pela 37ªDP, delegacia da região.

O crime aconteceu por volta das 21h de terça. O policial que ouviu Márcio, estudante de matemática, suspeitou da história e tentou contato com a vítima, também universitária. Ela chegou na delegacia na companhia de testemunhas e de seguranças da UFRJ. Em depoimento, ela contou uma versão diferente, explicando que o namorado a enforcou e que, ela só não morreu, porque começou a gritar por socorro.

Devido ao barulho, duas amigas da vítima foram ao seu encontro e conseguiram impedir as agressões de Márcio. Depois, ligaram para o setor de segurança da UFRJ. Por causa violência, a jovem ficou com o pescoço machucado e com dificuldade na fala. Segundo ela, Márcio já havia apresentado "surtos de agressividade e violência" no passado.

A polícia explicou que Márcio se adiantou indo à delegacia para se livrar de uma prisão em flagrante.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Obra no Ramal da Arena muda trânsito em Camaragibe a partir desta quinta (23); confira mudança