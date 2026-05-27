Estudante Davi Luiz inspira inclusão em escolinha pública de futsal em Petrolina

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O programa de escolinhas esportivas gratuitas da Prefeitura de Petrolina, no Sertão do Estado, vem registrando ações de inclusão social por meio do esporte. Entre os estudantes atendidos pelo projeto está Davi Luiz, de 10 anos, que é cadeirante e participa regularmente das aulas de futsal com os demais alunos no núcleo do bairro Vila Marcela.

De acordo com o professor responsável pelas atividades no local, Marcone Barros, a dinâmica dos treinos foi adaptada para garantir a participação do estudante de forma integrada ao grupo.



“A surpresa foi ver ele jogando na cadeira, defendendo a bola usando a cadeira. [...] As crianças receberam muito bem o Davi e abraçaram ele, sempre respeitando os limites dele. Ele se adaptou rápido”, explicou o docente, que atua na área há 45 anos.



Davi Luiz durante treino no projeto. Foto: Devid Menezes

O projeto, criado no ano passado, atende crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos. Além do futsal, as escolinhas esportivas oferecem treinamentos gratuitos de handebol e futebol society.



Atualmente, as atividades estão distribuídas em polos nos bairros Idalino Bezerra, Novo Tempo, Vale do Grande Rio, João de Deus, Vila Marcela e também nas instalações do Parque do Povo.



Como se inscrever

A Prefeitura de Petrolina informa que oferece todo o suporte necessário para os participantes, incluindo fardamento e materiais esportivos.



Para participar dos treinos, os interessados devem apenas comparecer aos locais das aulas acompanhados pelos responsáveis.

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