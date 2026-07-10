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Agreste Estudante de 12 anos morre atropelada por ônibus em Pombos; prefeitura decreta luto de três dias Vítima, identificada como Maria Rhayssa Ferreira da Silva, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu

Uma estudante de 12 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na zona rural da cidade de Pombos, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu nessa quinta-feira (9), às margens da rodovia estadual PE-58.

A vítima, identificada como Maria Rhayssa Ferreira da Silva, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como "acidente de trânsito com vítima fatal", por meio da 65ª Delegacia de Pombos, e que um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.

Em nota, a prefeitura de Pombos manifestou pesar pela morte da menina, que era estudante do Colégio Municipal Onze de Dezembro, e decretou luto oficial de três dias.

"Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas, professores e toda a comunidade escolar, expressando nossos mais sinceros sentimentos", diz o comunicado.

A gestão reforça que está prestando apoio aos familiares da menina, acompanhando o caso e colaborando com as autoridades competentes para a devida apuração dos fatos.

Além da prefeitura, o perfil nas redes sociais da unidade de ensino onde ela estudava também publicou nota, destacando que Rhayssa era querida por todos.

"Sua alegria, seu sorriso e sua presença marcaram a vida de colegas, professores e funcionários desta escola. Você vai deixar saudades eternas em nós. Descanse em paz nossa estrelinha", afirma a publicação.

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