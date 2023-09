A- A+

MUNDO Estudante de 14 anos esfaqueia professores e alunos em escola na Espanha Ação deixou ao menos cinco feridos, incluindo uma professora, que foi atingida no olho; menor foi detido no local e está sob custódia policial

Um estudante de 14 anos foi preso nesta quinta-feira após atacar professores e alunos com arma branca em uma escola na Espanha. A ação deixou ao menos cinco feridos, incluindo uma professora, que foi atingida no olho. Ela não corre o risco de perder a visão, segundo a agência “EFE”. Com uma faca, ele feriu três docentes e dois estudantes. As motivações para o crime ainda não são conhecidas.

Na mochila, o adolescente teria duas facas, de acordo com um porta-voz da Polícia Nacional de Jerez. Conforme o relato de um aluno que estava no local, o menor pegou as armas e começou a atacar os professores e colegas. A testemunha ainda pontuou que o jovem “não é um menino problemático, mas está sempre sozinho”, e disse achar que o estudante “perdeu a cabeça”.



A ação ocorreu por volta das 8h25 (03h25 em Brasília), durante o início das aulas no Instituto Elena García Armada, no bairro San José Obrero. O jovem foi detido no local e está sob custódia policial até que o relatório seja concluído. Depois, ele deverá ser encaminhado para o Ministério Público.

