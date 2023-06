A- A+

Região Metropolitana do Recife Estudante de 16 anos é morto a tiros ao sair de escola no Cabo de Santo Agostinho Crime aconteceu nas imediações da Escola de Referência em Ensino Médio José Rodrigues de Carvalho

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros ao sair da escola onde estudava, no bairro de Malaquias, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu nas imediações da Escola de Referência em Ensino Médio José Rodrigues de Carvalho, no início da noite dessa segunda-feira (26).



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.



"As diligências já foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação", informou a PCPE.

O caso está sob o comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Por meio de nota, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco reforçou que o crime contra o estudante não ocorreu dentro da escola e que o gestor da unidade de ensino solicitou reforço policial nas redondezas por meio de ofício encaminhado ao 18º Batalhão da Polícia Militar.

