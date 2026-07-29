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Um estudante de 18 anos morreu em uma escola estadual na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nessa terça-feira (28).



O caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Padre Manoel de Paiva Netto, localizada no bairro Jardim Amazonas.



A vítima foi identificada como Otávio Soares Macedo. Em nota, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que gestão da unidade de ensino realizou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Apesar do atendimento, o estudante não resistiu e morreu. As circunstâncias que levaram ao óbito não foram detalhadas. Nas redes sociais, familiares apontam que a vítima morreu após supostamente sofrer um choque elétrico no bebedouro da escola.



A reportagem questionou essa informação à SEE, que disse estar "à disposição para colaborar com as autoridades", além de prestar solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.

"A Erem Padre Manoel de Paiva Netto conta com um psicólogo e equipe multidisciplinar à disposição para prestar atendimento à comunidade escolar", afirma a nota da SEE.



Ainda de acordo com a pasta estadual, as aulas da terça (28) e desta quarta-feira (29) foram suspensas em "atenção ao bem-estar emocional dos estudantes e profissionais da escola", e serão compensadas posteriormente.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência da morte do jovem de 18 anos em estabelecimento de ensino e que um inquérito policial foi instaurado pela 213ª Delegacia de Petrolina.

"As investigações estão em andamento", destaca a corporação.



O corpo de Otávio Soares Macedo é velado na manhã desta quarta-feira no Velório Central, em Petrolina. O enterro está marcado para 10h.

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