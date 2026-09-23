A- A+

minas gerais Estudante de Direito morre após se afogar em piscina do centro esportivo da UFMG A universidade manifestou pesar pela morte em nota oficial

O estudante de direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, morreu nesta terça-feira, 22, após se afogar numa piscina do centro esportivo da universidade, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo a UFMG, Tiago foi prontamente socorrido e levado para o hospital Odilon Behrens, mas não resistiu. A universidade manifestou pesar pela morte em nota oficial. O estudante era natural da cidade de Gonzaga, no vale do rio Doce, onde será o velório.

A Faculdade de Direito da UFMG também publicou uma nota de pesar "A Casa de Afonso Pena abraça a família e os amigos e guarda, para sempre, a saudade e as lembranças do jovem que se encantou, após distribuir só o bem por onde passava", diz o texto. Nos comentários da postagem, colegas lamentaram a morte.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o corpo foi direcionado ao Instituto Médico Legal (IML) e as circunstâncias da morte serão apuradas.

Nota da UFMG na íntegra

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) manifesta profundo pesar pela morte de um estudante do curso de Direito na última terça-feira, 22 de setembro. Ele afogou-se na piscina do Centro Esportivo Universitário (CEU) e foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Odilon Behrens. Infelizmente, o estudante não resistiu e veio a óbito.

A UFMG se solidariza com a família, a quem está prestando toda a assistência necessária, e com seus amigos, colegas e comunidade universitária.

Veja também