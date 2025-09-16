A- A+

COP30 Estudante de escola pública de Nazaré da Mata vira voz da justiça climática rumo à COP30 Projeto "Vozes de Comunidades Invisíveis", criado por uma menina de 11 anos sobre questões ambientais, chega à etapa nacional em Brasília e pode integrar propostas da COP 30, em Belém

Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, está prestes a ganhar destaque no cenário nacional do debate ambiental. E o motivo vem das mãos, e da voz, de uma estudante de apenas 11 anos.

Emanuely Rebeca Augusto Ferreira da Silva, aluna do 6º ano da Escola de Referência em Ensino Fundamental Capitão Plínio de Souza Monteiro, foi escolhida para representar o estado na Conferência Nacional Infantojuvenil de Meio Ambiente, marcada para outubro, em Brasília.

O encontro é visto como etapa preparatória para a COP30, que será realizada em 2025, em Belém do Pará, reunindo líderes globais para discutir mudanças climáticas e justiça socioambiental.

Embora não garanta presença direta na conferência mundial, o evento nacional abre espaço para que crianças e adolescentes brasileiros apresentem propostas que podem influenciar a pauta internacional.

Projeto nascido no chão da escola

A seleção de Emanuely foi resultado do projeto “Vozes de Comunidades Invisíveis”, elaborado coletivamente por alunos e professores sob coordenação do educador Cláudio Eduardo.

A iniciativa reúne ações socioambientais em três comunidades de Nazaré da Mata, destacando como populações periféricas e rurais sofrem de forma mais intensa os efeitos da degradação ambiental, mas raramente são ouvidas na formulação de políticas públicas.

A construção do trabalho envolveu registros fotográficos, debates em sala de aula e votações estudantis para definir prioridades.

Para a escola, mais do que um exercício pedagógico, o projeto simboliza uma aproximação concreta entre sala de aula e território.

Reconhecimento e apoio local

O protagonismo da jovem recebeu apoio da prefeita de Nazaré da Mata, Adriana Andrade Lima.

“O protagonismo da nossa estudante é motivo de orgulho para todo o município. A gestão municipal, por meio da diretoria de Meio Ambiente, está à disposição para colaborar na implementação das ações e incorporar os resultados desse projeto dentro da nossa agenda ambiental”, afirmou.

Caminho até Brasília

O percurso até a etapa nacional foi marcado por disputas acirradas. Entre 113 projetos inscritos em Pernambuco — 65 de escolas públicas e 48 da rede privada — apenas 20 foram selecionados para Brasília.

O de Nazaré da Mata foi o único da Gerência Regional de Educação da Mata Norte a alcançar a vaga.

Na fase estadual, realizada em Sairé, Emanuely se destacou pela desenvoltura e clareza nos argumentos, impressionando a banca avaliadora.

Eleita delegada pelos colegas, ela agora carrega a responsabilidade de defender a proposta diante de representantes de todo o país.

