Estudante de fisioterapia é morta a tiros dentro de casa em Goiana

Uma estudante de fisioterapia foi morta com tiros na cabeça, na manhã da última sexta-feira (20), em Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco.



A vítima, Daniele Nascimento, tinha de 30 anos e era mãe de um menino de quatro anos. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, ela foi atingida por mais de um disparo de arma de fogo. Não resistiu e morreu no local.

Câmeras de segurança mostram a estudante na frente de casa com um celular nas mãos. Em determinado momento, uma mulher chega a pé e as duas entram na casa. Em seguida, um carro branco estaciona em frente à moradia para um homem descer e também entrar na residência. O motorista fica em frente, com um vizinho que se aproxima do local. Pouco tempo depois, um barulho provoca correria e a fuga do homem e a mulher que entraram no imóvel junto ao motorista do carro.

