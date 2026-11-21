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BRASIL Estudante de medicina é assassinado após tentar socorrer vítimas de colisão no Maranhão Jovem foi baleado após colisão entre caminhonete e motocicleta; suspeito fugiu, mas acabou preso pela polícia

Um estudante de medicina de 24 anos foi assassinado a tiros após tentar prestar socorro a vítimas de um acidente de trânsito, na sexta-feira (20), no município de Pio XII, no Maranhão.

A vítima, identificada como Joanderson Sena, dirigia uma caminhonete quando se envolveu em uma colisão com uma motocicleta em uma estrada da zona rural da cidade.

De acordo com informações do g1 Maranhão, o acidente aconteceu em uma estrada vicinal que dá acesso ao povoado Maximiliano, a cerca de 270 quilômetros de São Luís. Segundo a Polícia Militar, o motociclista teria invadido a pista, provocando a batida.

Após a colisão, Joanderson saiu da caminhonete para ajudar os três ocupantes da moto: o condutor, uma mulher e uma criança.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informou que houve uma discussão depois do acidente, seguida de disparos de arma de fogo.

O estudante foi atingido por dois tiros, um na cabeça e outro no braço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Suspeito foi preso após fugir do local

O suspeito de cometer o crime foi identificado como Tiago Lindoso, de 28 anos, morador do município de Monção. Após os disparos, ele fugiu para uma área de mata, mas acabou localizado e preso durante buscas realizadas pela Polícia Militar.

A operação contou com o apoio de equipes da Força Tática de Santa Inês, do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (Bepi) e de policiais de Bela Vista do Maranhão.

Como também havia ficado ferido no acidente, o suspeito foi encaminhado, sob escolta policial, ao Hospital Municipal de Santa Inês.

Depois de receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil. Os agentes também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

A mulher e a criança envolvidas no acidente foram levadas a uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Joanderson morava em Pio XII, onde está previsto seu sepultamento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio e a motivação do crime.

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