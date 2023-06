A- A+

Saúde Estudante de medicina é flagrada com cigarro eletrônico em sala de parto no Rio Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela foi expulsa da unidade e removida do programa de internato

Uma estudante de medicina foi flagrada com um cigarro eletrônico dentro do centro obstétrico do Hospital Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A foto da mulher com o dispositivo em uma das mãos circulou nas redes sociais. Ela fazia parte de um programa de internato na unidade.

O caso teria acontecido na última semana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela foi flagrada com o cigarro eletrônico — também chamado de “vape” — aparentemente desligado dentro da sala de parto.

A direção da maternidade afirma, ainda, que, ao tomar conhecimento do caso, desligou a universitária do programa de internato da unidade. Os diretores do hospital também lamentaram a postura da estudante.

Veja também

Picada de inseto São Paulo confirma morte por febre maculosa