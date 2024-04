Estudante de psicologia morre ao ser atropelada por motociclista, na Madalena, Zona Oeste do Recife

A- A+

O acidente que matou a estudante de psicologia Ryandrha Campêlo, de 21 anos, aconteceu na noite da última terça-feira (16).



Ela foi atropelada por um motociclista, ao sair da faculdade onde estudava no 9º período do curso, na Madalena, Zona Oeste do Recife.



As informações iniciais dão conta de que o piloto não teria ficado no local para prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência por volta das 20h40 e disse, por meio de nota, que a equipe tentou socorrer a jovem para uma unidade de saúde particular, mas ela já se encontrava sem vida.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso do atropelamento está sendo investigado pela Delegacia do Cordeiro, também na Zona Oeste do Recife.

Instituição lamenta

O Centro Universitário Estácio Recife, no qual Ryandrha estudou, emitiu um comunicado prestando condolências à família da jovem e informando a suspensão das atividades acadêmicas da última quarta-feira (17).

“Expressamos nossas condolências à família e amigos da dedicada aluna, e permanecemos à disposição de seus familiares e colegas, neste momento de pesar”, diz a nota.

Corpo de Bombeiros alerta para altos índices de acidente com moto

Em 2023, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma significativa quantidade de ocorrências envolvendo motocicletas em todo o Estado. Foram registradas 3.831 colisões atendidas pela corporação, o que corresponde a 77% das colisões registradas no período. Além disso, foram atendidos 408 atropelamentos envolvendo motos, representando 41,5% dos atropelamentos atendidos no mesmo período.

Esses números alarmantes destacam a importância da conscientização e prevenção de acidentes envolvendo motos. A corporação reforça a importância do uso correto dos equipamentos de segurança, como capacete e vestuário adequado, não só pelos motociclistas, mas também pelos passageiros, inclusive os clientes que utilizam corridas por aplicativo.

Além disso, é fundamental respeitar as leis de trânsito e as condições das vias, obedecendo o limite de velocidade e as sinalizações, mantendo uma distância segura dos outros veículos, bem como realizar a manutenção regular da motocicleta. Outro ponto crucial é não conduzir o veículo sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas.

Essas medidas, quando adotadas corretamente, contribuem significativamente para a redução dos acidentes e para a segurança de todos os usuários das vias públicas.

