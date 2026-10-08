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INCÊNDIO NA UFPE Estudante destaca perdas para a ciência após incêndio em prédio da UFPE: "Estamos arrasados" Bruna Vilela relatou que o incêndio foi uma grande perda para a ciência brasileira

O sentimento para estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é de tristeza na manhã desta quinta-feira (8), um dia após o incêndio de grandes proporções que atingiu a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine).

No edifício, funcionavam vários laboratórios no primeiro andar, ligados a fármacos, informática e computação. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos podem chegar a R$ 100 milhões, além do científico.

A estudante de odontologia Bruna Vilela, em entrevista à Folha de Pernambuco, era uma das alunas da instituição que faziam projeto de Iniciação Científica (IC) no prédio, onde mantinha amostras armazenadas. Ela relatou que o incêndio foi uma grande perda para a ciência brasileira.

"Ficamos todos muito desolados porque tinha muito projeto de pesquisa aqui. Milhares de amostras que infelizmente foram perdidas. Não são nem recuperáveis. Projetos com mais de 12 anos de pesquisa, feitos por pessoas de diversos segmentos. Tínhamos projetos sobre obesidade, autismo, TDAH, câncer, covid", afirmou.

"Estamos muito tristes e não temos nem previsão do que vai ser feito a partir disso, além dos milhões de reais em equipamentos. É uma tristeza mesmo ver um prédio desse que fazia tanto por pesquisa e devolvia à sociedade. Estamos todos muito arrasados", completou.

Os bombeiros informaram terem finalizado o atendimento à ocorrência por volta das 5h desta quinta-feira (8), após encerrarem o trabalho de rescaldo.

Em nota, a Polícia Federal (PF) informou que iniciou tratativas com a universidade e encaminhou peritos federais para o local para realizar exames.

"Um inquérito policial será instaurado para apurar todas as circunstâncias e causas possíveis", informou a corporação.

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